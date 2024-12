L’heure est aux rétrospectives. Spotify a lancé le mouvement il y a quelques années et c’est une tradition désormais, même dans l’univers du jeu vidéo. Xbox, Nintendo et PlayStation y vont tous de leur petit récap annuel vous permettant de découvrir vos statistiques marquantes de l’année. Temps de jeu total, vos chouchous sur lesquels vous avez passé le plus de temps, genres préférés et bien d’autres encore sont décortiqués. Votre bilan PS5, comme PS4, est fin prêt.

Votre bilan PS5 et PS4 de 2024 maintenant disponible

2024 aura été une année plus calme qu’espérée du côté PlayStation, mais le géant japonais aura encore une fois proposé des aventures marquantes. Que vous ayez exploré une grande partie de Gaïa dans FF7 Rebirth, sauvé le monde dans Stellar Blade ou fait un voyage dans le temps avec Astro Bot ou encore combattu pour la démocratie dans Helldivers 2, Sony vous propose enfin de découvrir votre récap de 2024 sur PS5 ou PS4. On retrouve les statistiques habituelles que les joueurs aiment se partager entre eux : temps passé sur vos consoles et sur des titres spécifiques, nombre de jeux lancés au total, trophées gagnés, titres PS Plus téléchargés ou joués… Toute votre activité a été passée au crible et condensée dans votre bilan PlayStation annuel. Il y a quelques données nouvelles, comme vos exploits côté chasse de trophées, vos chiffres autour du PlayStation Stars ou encore vos stats sociales.

À partir d’aujourd’hui vos temps forts de 2024 peuvent être récupérés et partagés avec vos amis pour comparer vos statistiques. Comme pour l’édition précédente, elles seront mises à jour jusqu’à la fin de l’année dans le cas où vous tenteriez un rush final sur certains jeux. N’hésitez donc pas à les consulter dès le début 2025 pour voir s’il y a eu du changement.

Pour découvrir votre rétrospective PlayStation de 2024, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel à cette adresse, puis de vous connecter à votre compte PSN. Vu l’engouement l’année dernière, les serveurs risquent encore une fois d’être saturés, donc si vous veniez à rencontrer un message d’erreur, n’hésitez pas à rafraîchir la page jusqu’à ce qu’elle s’affiche correctement. Si tout va bien, un bouton « Commencer » va s’afficher et vous obtiendrez votre récap PS5 et PS4 de 2024. Comme l'année dernière, vous obtiendrez deux petits cadeaux : un avatar et un collectible pour le PS Star gratuits.

Alors ce petit bilan ? N’hésitez pas à nous partager dans les commentaires votre récap PlayStation.