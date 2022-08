Selon des fichiers de Marvel's Spider-Man Remastered PC, PlayStation ferait un gros pas de plus sur cette plateforme. Comme Steam ou l'Epic Games Store, le constructeur voudrait se développer avec sa boutique et des bonus associés.

PlayStation veut être le « Nike du jeu vidéo PC », et depuis quelques mois, ouvre les bras à ce nouveau marché pour la firme japonaise. Une prochaine étape pourrait les rapprocher davantage de l'expérience console en mettant en place ce qui est déjà appliqué par Microsoft pour ses jeux Xbox.

Un launcher PlayStation sur PC ? Ça en prend peut-être le chemin

Décidément, la version PC de Marvel's Spider-Man Remastered est riche en informations. Certains ont en effet vu des références à un mode co-op pour le jeu d'Insomniac Games qui pourrait être une fonctionnalité totalement abandonnée, ou bien en préparation pour Marvel's Spider-Man 2.

D'autres fichiers font eux mention d'un PlayStation PC Launcher. Autrement dit une application où l'on pourrait lancer et acheter tous les portages de jeux PlayStation Studios. Ce serait par conséquent semblable à Steam, l'Epic Games Store, l'Ubisoft Connect etc. Précédemment, toujours dans Spider-Man, on a pu voir les termes de « PSNAccountLinked » et « PSNLinkingEntitlements » pour lier un compte PlayStation Network sur PC. Deux choses complémentaires si Sony souhaite bien avoir son propre launcher.

Ce serait en partie une bonne nouvelle car le constructeur pourrait par exemple réutiliser le principe de « cross-buy » pour ses jeux PS5 et PC. Vous payez une fois et vous avez une copie sur chaque plateforme, comme Xbox ou ce qu'avait fait Sony bien avant avec le cross-buy PS3 / PS4 / PS Vita. Les fonctionnalités du PS Plus comme les sauvegardes dans le cloud, les trophées ou même tout simplement l'abonnement PlayStation Plus pourraient être intégrées. Avec peut-être la ribambelle de promotions PS Store.

Quel(s) risque(s) pour Steam, l'Epic Games Store ?

Steam, l'Epic Games Store doivent-ils trembler devant l'arrivée le mastodonte PlayStation ? Non. D'une part, il ne va pas falloir se louper. Xbox le sait bien et s'est planté au début en publiant leurs jeux en exclusivité sur le Microsoft Store, boycotté par les joueurs PC. Lorsque la société a revu sa politique pour fournir ses productions ailleurs, comme sur Steam, les ventes ont décollé.

Donc de la même manière, PlayStation a besoin de Steam ou de l'Epic Games Store et inversement. De plus, les joueurs PC tiennent à leurs habitudes et certains se satisfont pleinement de la boutique/launcher Steam et de rien d'autre. Sachant que, comme Microsoft, Sony se lance sur PC pour gagner encore plus d'argent et donner une seconde vie aux jeux en redynamisant les ventes, la notion d'exclusivité sur cette plateforme ne serait pas intéressante d'un point de vue financier.