Le monde du jeu vidéo est source de joie et de bonne humeur, mais il arrive malheureusement qu'il soit aussi marqué par des moments plus sombres et inattendus. Un de ces épisodes délicats semble actuellement toucher Sony. Mais de quoi s'agit-il exactement?

Depuis la période du Covid, l'industrie du jeu vidéo a connu des hauts et des bas, marquée notamment par de nombreux licenciements et restructurations à travers le secteur. Cela n'a malheureusement pas épargné les plus grands éditeurs. En janvier dernier (2023), nous apprenions ainsi qu'une importante vague de départs avait frappé Microsoft. L'année précédente, c'était également au tour de Sony de se séparer de plus de 90 employés... Et aujourd'hui, c'est précisément PlayStation qui semble être concernée par "une mauvaise nouvelle".

Une étrange annonce pour PlayStation et Sony

Le concepteur de jeux vidéo David Jaffe, toujours très actif sur les réseaux sociaux, vient de publier une série de tweets plutôt alarmants concernant Sony. Pour rappel, David Jaffe est un concepteur et réalisateur de jeux vidéo américain reconnu dans l'industrie, ayant joué un rôle clé dans la création de franchises à succès telles que God of War et Twisted Metal.

Il est indéniable que Jaffe connaît bien Sony, ayant débuté sa carrière chez Sony Interactive Entertainment et travaillé à l'époque sur des jeux pour la PlayStation originale. Voici le message qu'il vient de partager sur ses réseaux, laissant planer le doute sur l'avenir de PlayStation. Comme toujours, il convient de prendre ces informations avec prudence. Mais on peut tout de même penser que la source est pour le moins sérieuse :

Triste, frustrant... des nouvelles tomberont demain à propos de Playstation si mes sources sont correctes. J'en parle de manière détournée dans cette vidéo réservée aux membres, mais en moins de 24 heures, je suis sûr que les journalistes mettront la main dessus et raconteront l'histoire. Ce n'est pas certain, mais ces deux sources (qui travaillent toutes deux chez Playstation) ne se sont jamais trompées dans ce qu'elles partagent. Si c'est vrai, eh bien...disons simplement : quoi que vous fassiez, ne croyez jamais à l'idée que votre travail est votre famille et que l'entreprise représente toute votre vie. Et SI c'est vrai, je n'ai pas les détails concernant les raisons, mais je peux les imaginer. Alors là, je vous le dis : le Sony avec lequel nous avons tous grandi est en grande partie révolu. Cela ne veut pas dire que le nouveau Sony est mauvais (j'adore Spidey 2), mais ça veut juste dire... ouais... des temps tristes arrivent :(.

De quoi s'agit t-il ?

Bien que l'objet précis de ces inquiétudes reste flou, un gros indice est donné à travers cette phrase sur la famille et l'entreprise, laissant présager un licenciement ou une restructuration. Mais de qui ? De quoi ? Et comment ? Pour ajouter au suspense, Jaffe a ensuite tweeté à propos de Connie Booth, vice-présidente du développement de produits chez Sony Interactive Entertainment, laissant entendre qu'elle serait directement impactée par cette mauvaise nouvelle, elle et une partie de son équipe. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, sachez qu'elle a joué un rôle clé dans la création de jeux tels que Crash Bandicoot. Vous pouvez consulter la liste des jeux sur lesquels elle a travaillé ici. Tout ceci

Une étrange information.

En tout cas, la source semble sérieuse. Il reste maintenant à attendre une communication officielle de la part de PlayStation, de Connie Booth elle-même et de ses équipes.

MAJ : de son côté, le très sérieux Tom Henderson vient aussi de reprendre l'information, sans confirmation de sa part.