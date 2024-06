Rien ne va plus pour le programme de fidélité PlayStation Stars ! Des joueurs PS5 et PS4 ont reçu un mail, suite à la panne récente du service, qui ne les rassure pas du tout.

Le PlayStation Stars est un programme de fidélité qui existe depuis 2022 sur PS5 et PS4. En quoi cela consiste ? Pour tout achat de jeu ou pour chaque campagne remplie sur un jeu, vous pouvez remporter des points. Ces derniers peuvent ensuite être échangés contre des titres complets, des bons d'achat PS Store ou PS Plus. Et ce ne sont pas des softs au rabais puisque, sous réserve d'avoir le nombre de points requis, il est possible d'obtenir gratuitement des productions telles que Stellar Blade, Minecraft, Helldivers 2, Stardew Valley, Gris ou encore Rise of the Ronin. Mais ce programme déraille depuis quelque temps...

Toute la progression PlayStation Stars perdue à jamais ?

Depuis quelques jours, le PlayStation Stars connaît une panne pour le moins étrange. Le programme est indisponible dans l'application PS, qui est indispensable, quand certains n'ont même pas été crédités des points gagnés. Même s'ils ont bien accompli les défis proposés ou réaliser des achats sur le PS Store. Le souci n'a à priori pas été réglé et il s'est au contraire peut-être aggravé. Plusieurs joueuses et joueurs PS5 & PS4, adhérent(e)s au PlayStation Stars, ont réceptionné un mail qui pourrait poser problème.

« Merci de nous avoir rejoints ! En tant que membre de la communauté PlayStation Stars, vous pouvez désormais participer à une grande variété de campagnes pour gagner des objets de collection exclusifs, et gagner des points à échanger conter des articles du catalogue de récompenses » (via Dan382920 sur Reddit et PlayStationLifeStyle). Ce mail adressé aux membres PlayStation Stars laisse entendre aux utilisateurs qu'ils viennent tout juste de rejoindre le programme. Alors même que certains y ont déjà accès depuis le lancement et ont amassé un paquet de points. La crainte est donc que, suite à la panne, le constructeur ne réinitialise les compteurs au point de faire perdre toute leur progression aux utilisateurs.

À l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que les points gagnés du PlayStation Stars seront supprimés. Il peut s'agir d'un simple bug temporaire, surtout que tout le monde n'a pas eu ce fameux message. D'ici à ce qu'une solution soit trouvée, il est inutile de « s'alarmer » et l'on surveillera pour vous informer d'un retour à la normale.