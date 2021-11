Les éditeurs de jeux et constructeurs de consoles aiment assurer leurs arrières en voyant large lorsqu’ils déposent de nouvelles marques. Lors du dépôt d’un nouveau titre de jeu par exemple, l’utilisation de la marque sur un programme de jeu est évidemment évoqué. Et pour éviter d’éventuels problèmes, ils verrouillent généralement cette marque pour de nombreuses autres catégories de produits plus ou moins liées au jeu vidéo. L’Union Européenne vient cependant de montrer que si une société veut conserver une marque, elle a intérêt à l’utiliser convenablement.