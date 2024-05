L'impatience monte autour d'un nouvel événement mettant en avant les productions Sony. Et si la conférence revenait plus tôt qu'on ne le pense ? Un leak évoque en effet un nouveau PlayStation Showcase...

Événement de premier ordre pour Sony, le PlayStation Showcase est l'occasion de présenter ses plus importants projets en cours, que ce soit en termes de jeu que de hardware. C'est sous ce format de conférence qu'avait par exemple était présentée la PlayStation 5. Dès lors, chaque prochaine édition est très attendue.

Le dernier PS Showcase en date remonte à mai 2023. Alors, avec les rumeurs grossissants ces derniers temps autour d'une PS5 Pro, l'attente est grande autour d'une nouvelle édition. Et si elle arrivait plus tôt qu'on ne le pense ?

Un leak intattendu du PlayStation Showcase

L'actualité PlayStation est assez calme en ce début d'année. Cela fait quelques temps que nous n'avons pas eu de nouvelles des gros exclusivités prévues, tandis que la nouvelle console du constructeur connaît des fuites incessantes. Alors, à l'approche de la période habituelle où les conférences s'enchaînent, on s'attend à avoir enfin du nouveau côté Sony, surtout après l'annonce d'un événement Xbox.

Et il se pourrait qu'une conférence PlayStation ait bien lieu... la semaine prochaine ! C'est en tout cas ce qu'indique un leak accidentel d'un certain Akademiks. Dans un post Instagram désormais supprimé (mais screené à temps et repartagé par @realradec sur X), le podcasteur a posté un montage du rappeur Kendrick Lamar et d'un visuel PlayStation, expliquant en légende : « Des sources me disent que Kendrick ne peut pas se produire avant la diffusion du PlayStation Showcase la semaine prochaine en raison d'un accord de marketing avec Sony ».

Nous prendrons évidemment cette nouvelle avec des pincettes. Toutefois, la période coïncide avec les derniers PlayStation Showcase, qui s'étaient également tenus au mois de mai. Alors restez connectés, de nouvelles informations pourraient bien tomber très prochainement si le leak est avéré.