Même si PlayStation est connu et reconnu pour ses jeux solo de grande qualité, le constructeur a partagé son envie d'aller explorer d'autres horizons. Celles de titres multijoueur qui peuvent être joués et générer de l'argent sur le (très) long terme. En d'autres mots, la firme japonaise va produire des GaaS (Game as a Service) ou Jeu en tant que service chez nous. Le chantier est énorme mais il vient de prendre du plomb dans l'aile.

Des jeux service PlayStation en retard... voire annulés sur PS5 ?

PlayStation ne laissera jamais tomber ses jeux solo, surtout après le carton Marvel's Spider-Man 2 qui s'est vendu après plus de 5 millions d'exemplaires en 11 jours sur PS5. Et évidemment, d'autres blockbusters AAA sont dans les tuyaux tels que Marvel's Wolverine, Death Stranding 2... sans compter les éventuels Ghost of Tsushima 2 ou The Last of Us 3 etc. Mais on le sait, ces titres vont être obligés de cohabiter avec une dizaine de jeux service prévus d'ici mars 2025.

Un plan à priori bien huilé... ou pas ! Hiroki Totoki, directeur financier, a averti les investisseurs que la moitié des jeux service PlayStation est repoussée, tandis que l'autre sera disponible d'ici la fin de l'année fiscale 2025. Soit entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. « Nous évaluons cela (ndlr : les jeux service en développement)... Nous faisons en sorte autant que possible que ces jeux soient appréciés par les joueurs, et pendant longtemps. Sur les 12 titres, six sortiront d'ici la fin de l'exercice fiscal 2025 - c'est notre plan actuel. Quand aux six autres, nous travaillons encore dessus ».

Les sorties de six jeux service PlayStation sont sacrifiées... définitivement ? Impossible à dire. À la fin, il y a aura peut-être annulations, mais pour l'instant, ce sont surtout de gros retards. Un mauvais signe pour The Last of Us Factions ? Le jeu a clairement eu des problèmes puisque Bungie, qui est un PlayStation Studios, a fait part de ses craintes sur l'intérêt à long terme du soft. Naughty Dog a donc annoncé un report, mais les équipes planchent encore dessus.

Sony met les GaaS avec The Last of Us Factions, Marathon, Fairgame...

« [ndlr : 12] est le nombre total de jeux service et multijoueur à moyen et long terme. Nous voulons pousser ce type de productions et la politique de PlayStation reste inchangée. La qualité des jeux doit être l'élément le plus important » a ajouté Totoki-san. Bien qu'il doit y avoir de multiples raisons au départ de Jim Ryan, la stratégie GaaS voulue sur PS5, et sûrement au-delà en cas de succès, a dû beaucoup jouer. Selon Jason Schreier, ce revirement et cette ouverture ont été source de problèmes en interne, comme avec Naughty Dog. Comment garantir un jeu service en béton de la part de développeurs experts en solo ? Le retard acté, après les retours négatifs de Bungie, montre que ce n'était évidemment pas aussi simple.

Dans les GaaS PlayStation, il y aura donc The Last of Us Factions, mais également Marathon de Bungie (Destiny), Concord de Firewalk Studios ou Fairgame du studio de Jade Raymond (Assassin's Creed). Le prochain jeu Horizon devrait aussi faire partie de cette liste puisqu'il s'agit d'une expérience multi. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, certains joueurs vont être ravis si la liste de jeux service finit par être totalement réduite.