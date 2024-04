C'est en tout cas ce qu'a prophétisé ce cher Jeff Grubb. La perspective d'un PlayStation Showcase ou d'un State of Play prochainement est toutefois très plausible, au vu des actualités récentes du groupe et de son calendrier en la matière l'année dernière. Les joueuses et joueurs PS5 devrait donc avoir d'excitantes nouvelles à venir.

PlayStation bientôt de retour en direct pour gâter les joueurs PS5 ?

Fin janvier se tenait le premier State of Play de l'année pour présenter les gros jeux des écuries PlayStation à venir sur PS5 et le PS VR2. Parmi ses annonces fortes, nous avions eu du gameplay des combats de Silent Hill 2 Remake (un choix qui a interloqué beaucoup de monde). Nous avions également eu droit à des présentations poussées autour notamment de Death Stranding 2, Rise of the Ronin ou encore Stellar Blade. Alors que nous entamons le deuxième trimestre de l'année 2024, une nouvelle présentation en direct comme un PlayStation Showcase pourrait bientôt se tenir.

Plus précisément, cela pourrait avoir lieu dans le courant du mois prochain, d'après Jeff Grubb. Pour rappel, un PlayStation Showcase avait été tenu le même mois l'année dernière. Qui plus est, Silent Hill 2 Remake a dernièrement reçu plusieurs classifications d'âge, signe d'une sortie très prochaine sur PS5 et PC. Ce prochain événement de la branche gaming de Sony serait donc l'occasion idéal de mettre le paquet sur ce titre attendu. Cela permettrait également à Konami et Bloober Team de se rattraper par rapport au dernier trailer présenté. Outre une vidéo de gameplay plus complète, nous devrions aussi en connaître la date de sortie.

Qu'attendre d'autre de l'événement ?

Le PlayStation Showcase de mai 2023 avait duré plus d'une heure et mis en avant plus de 30 jeux attendus sur PS5 et le PS VR2, ainsi que le Portal. Se pourrait-il que Sony entendre nous convier à un événement en direct d'une envergure similaire le mois prochain ? Le géant japonais pourrait ainsi en profiter pour rassurer les fans. À part FF7 Rebirth et Stellar Blade en ce début d'année, les prochaines grosses cartouches exclusives semblent encore lointaines.

Parmi les plus gros jeux à venir cette année sous sa tutelle, nous avons, outre Silent Hill 2 Remake, Metal Gear Solid 3 Remake et Concord, un nouveau FPS multi. 2025 pourrait être une année forte pour PlayStation, avec Marvel's Wolverine, le retour de Marathon par Bungie et Phantom Blade Zero. Nous ne sommes également pas à l'abri d'une présentation d'autres nouveaux jeux encore jamais annoncés, les fameuses « WORLD PREMIERES ». Puisque le Portal avait été présenté en mai dernier, nous pourrions également avoir des nouvelles, soyons fous, d'une certaine PS5 Pro ? Tout ceci est bien évidemment à prendre avec de prudentes pincettes.