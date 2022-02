Pour la sortie d’Uncharted au cinéma, PlayStation Productions dévoile son propre générique. Une animation qui s’inspire largement du MCU mais avec les grandes licences Sony.

Sorti ce mercredi 16 février 2022 dans les salles, le film Uncharted lance les adaptations PlayStation Productions. Une occasion de visionner pour la première fois, sur grand écran, l’animation d’introduction qui servira pour chaque projet de film ou de série.

PlayStation : une introduction pour les réunir tous

En 2020, juste avant l’arrivée de grosses exclusivités comme Ghost of Tsushima ou The Last of Us : Part II, Sony Interactive Entertainment inaugurait son nouveau label PlayStation Studios avec une intro dans la lignée des films Marvel et DC. Un générique disponible sur chaque exclusivité first-party, ou second-party comme Death Stranding.

Et c’est en s’appuyant sur ce modèle qu’est née l’animation PlayStation Productions, la division qui gère les adaptations des jeux en films ou en séries TV. L’intro réunit des stars d’univers différents avec Nathan Drake (Uncharted), Kratos et Atreus (God of War), Aloy (Horizon Forbidden West), Ratchet & Clank, Ellie et Joel (The Last of Us), Jin Sakai (Ghost of Tsushima), Sackboy (LittleBigPlanet) et Astro Bot.

Un teasing des futures adaptations ?

Comme on peut le remarquer, il y a plus de personnages dans la vidéo que de projets confirmés à ce jour. En plus du film Uncharted qui est enfin sorti au cinéma après des années de malédiction, ce sera au tour de la série The Last of Us d'être diffusée sur HBO Max en 2022 ou 2023. C'est finalement l'adaptation la plus avancée.

Suivront, à des dates encore plus vagues, le film Ghost of Tsushima sous le contrôle du réalisateur de John Wick et le show télévisé Twisted Metal, qui devrait quant à lui s'accompagner d'un nouveau jeu PS5. Nous n'avons pas de boule de cristal pour prévoir l'avenir, mais PlayStation Productions pourrait exploiter les héros visibles dans l'intro. Cory Barlog, créateur de God of War (2018), verrait bien une série sur le chauve le plus énervé de la planète. Et avec Sackboy Astro et Rachet & Clank, il y a de quoi faire pour drainer un public plus jeune et aller sur le terrain de Disney Pixar.