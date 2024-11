Sony frappe un grand coup avec une mise à jour majeure pour son PlayStation Portal. Dès aujourd’hui, cette console portable peut faire bien plus que streamer des jeux depuis votre PS5 via Wi-Fi. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, la console devient encore plus intéressante. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Une grosse nouveauté sur le PlayStation Portal

Ainsi, il est désormais possible de jouer à des titres PS5 directement depuis le catalogue PlayStation Plus. Cette nouveauté de la PlayStation Portal, disponible en version bêta, est réservée aux abonnés PlayStation Plus Premium. L’idée ? Vous permettre de profiter de vos jeux PS5 sans être attaché à votre console. Une connexion Internet solide est tout de même essentielle : comptez au moins 7 Mbps pour du 720p et 13 Mbps pour du 1080p.

Avec cette fonctionnalité, Sony propose une expérience plus nomade. Fini de rester dans la même pièce que votre PS5. Vous pouvez jouer tranquillement dans une autre pièce, voire ailleurs, à condition d’avoir une bonne connexion.

Des limites à garder en tête

Cependant, tout n’est pas parfait. Cette version bêta ne supporte pas encore certains éléments appréciés des joueurs, comme le chat vocal de groupe, les essais de jeux ou l’audio 3D. De plus, seuls les jeux PS5 sont compatibles pour le moment. Les jeux PS4 ou PS3 ne sont pas encore accessibles via le streaming cloud.

Autre contrainte : les comptes enfants. Si vous partagez votre Portal avec les plus jeunes de la maison, sachez qu’ils ne pourront pas profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Cette mise à jour est disponible dès aujourd’hui dans de nombreux pays, dont la France, les États-Unis, et une grande partie de l’Europe. Avec ce lancement international, Sony montre qu’il vise grand et veut toucher une audience variée.

Cette mise à jour ne s’arrête pas au cloud gaming. Sony a aussi pensé aux petits détails qui font la différence. Vous pouvez maintenant régler le volume à des niveaux plus faibles. Pratique si vous jouez tard le soir ou dans un environnement calme. En prime, les paramètres des appareils compatibles PlayStation Link sont désormais accessibles directement depuis les réglages de votre Portal.

