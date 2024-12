Vers une vraie nouvelle console portable PlayStation à l'avenir ? C'est la rumeur qui enfle depuis quelques jours. D'après les sources de Bloomberg, Sony Interactive Entertainment s'est emparé du sujet malgré le bide de la PS Vita. Une des meilleures machines portables jamais créées, mais qui n'a pas reçu le soutien nécessaire de la part du constructeur. De son côté, John Linneman de Digital Foundry confirme avoir entendu le même son de cloche. En attendant ce projet qui ne devrait pas se concrétiser avant plusieurs années, la firme japonaise va tirer avantage du succès du PlayStation Portal.

Le PlayStation Portal est un « énorme succès »

Malgré toutes les réticences et critiques à son égard, le PlayStation Portal a créé la surprise en s'écoulant comme des petits pains au point où les stocks ont rapidement été épuisés. Des stocks qui, de base, ne devaient pas être élevés. Mais le carton s'est confirmé après le lancement étant donné que le périphérique a su conserver son titre d'accessoire le plus vendu de 2024 aux États-Unis d'après les données récoltées par Circana.

Au cours d'une interview à la BBC, le co-PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a déclaré que le PlayStation Portal était bel et bien un « énorme succès ». C'est officiel ! Malheureusement, l'homme n'a partagé aucun chiffre de vente, et on sait juste que le PS Portal a dépassé les attentes de la société. Lors de cet entretien, il a également tenu à vanter les mérites de la dernière mise à jour pour jouer en streaming via le cloud. Une nouveauté qui rend le PlayStation Portal déjà plus intéressant aux yeux de beaucoup. « Récemment, nous avons annoncé un programme bêta permettant le streaming de jeux via le cloud depuis le PlayStation Portal ».

Ce succès du PlayStation Portal devrait se prolonger avec la vente d'un nouveau PS Portal noir. Un coloris souvent très prisé dans le monde de la high-tech, et qui devrait donc attirer de nouveaux acheteurs. Selon le leaker billbil-kun, cette édition noire sera disponible en quantités limitées au lancement, et n'augmentera pas son prix. Le tarif sera le même que la version blanche, soit 219,99€. Pour les 30 ans de la marque, une 30th Anniversary Limited Edition du PlayStation Portal été proposée à 239,99€, mais elle est aujourd'hui en rupture.

Source : BBC.