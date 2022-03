Sony Interactive Entertainment dévoile le nouveau PS Plus qui fusionne avec le PlayStation Now. Il y aura donc bien trois formules : Essentiel, Extra et Premium à des tarifs différents.

L'annonce était imminente et elle intervient le jour du leak des jeux "gratuits" d'avril 2022, voici le nouveau PlayStation Plus. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul abonnement mais une grille tarifaire variée, avec divers avantages à chaque palier. Un changement qui aura lieu d'ici l'été 2022.

Une fusion et des jeux à succès ajoutés

Comme le voulaient les rumeurs insistantes, le PlayStation Now va être englouti par le PS Plus et vous aurez ainsi accès au jeu en streaming, en sus des titres offerts chaque mois. Cela veut aussi dire que le PS Now ne sera plus disponible en tant que service autonome.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter officiellement les modifications concernant nos deux services par abonnement. Au mois de juin, nous fusionnerons PlayStation Plus et PlayStation Now au sein d’un tout nouveau service par abonnement PlayStation Plus, qui offrira davantage de choix aux clients du monde entier grâce à trois paliers d’abonnement.

Lorsque cette version de PlayStation Plus sera lancée, vous pourrez profiter des jeux suivants : God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal ou Death Stranding. Il y aura aussi de la baston avec Mortal Kombat 11, et d'autres jeux tiers dans le futur :

Au lancement du service, nous prévoyons d’inclure des jeux comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs créatifs de PlayStation Studios et nos partenaires tiers pour inclure certaines des meilleures expériences vidéoludiques, ainsi qu’une bibliothèque régulièrement enrichie. Nous vous livrerons très prochainement de nouveaux détails sur les jeux que nous proposerons dans le cadre du nouveau service PlayStation Plus.

Sortie, prix et formules du nouveau PlayStation Plus

Le nouveau service PS Plus sera disponible dès juin 2022 avec trois formules : Essentiel, Extra et Premium. Et voici tous les détails à retenir.

PS+ Essentiel

Prix : 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an

Avantages : des jeux offerts chaque mois, des réductions exclusives, les sauvegardes dans le cloud et l'accès au multijoueur. Autrement dit, c'est le service tel qu'il est existe actuellement

PS+ Extra

Prix : 13,99€ par mois / 39,99€ par trimestre / 99,99€ par an

Avantages : toute l'offre Essentiel + une sélection d'environ 400 titres PS5 et PS4 en provenance de PlayStation Studios et des tiers, jouables via le PS Now ou en local en les téléchargeant

PS+ Premium

Prix : 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an

Avantages : le combo Essentiel + Extra avec environ 340 jeux PS1, PS2, PS3 et PSP supplémentaires. Les softs PlayStation 3 sont visiblement limités au cloud, mais les titres PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation Portable seront téléchargeables. Enfin, il y a des des versions d'essai de jeux pour les tester avant achat

Maintenant que c'est officiel ? Que dites-vous de cette refonte ? Est-ce suffisant pour vous abonner ? Dites nous tout en commentaires.