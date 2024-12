Les jeux PS Plus Essential de décembre 2024 ont été mis en ligne et c'est un très bon mois pour les abonnés. Bien que tous les goûts soient dans la nature, il n'y a pas de titre faible qui mériterait d'être écarté, au contraire. Jusqu'au 7 janvier 2025, vous allez pouvoir télécharger It Takes Two, le Pokémon-like Temtem, ainsi qu'Alien: Dark Descent. Ça c'est pour la formule la moins chère, mais le PlayStation Plus Premium a également des surprises.

Deux gros jeux à essayer avec le PlayStation Plus Premium de décembre 2024

Quoi de neuf dans le PlayStation Plus Premium de décembre 2024 ? On a déjà une partie de la réponse puisque Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur les prochaines nouveautés. En termes de sorties dans les « Classiques », le constructeur mettra à l'honneur la PS2 et un genre adoré de cette génération, les jeux d'aventure/plateforme 3D. Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Sly 2 : Association de Voleurs et Sly 3 : Honor Among Thieves seront disponibles dès le 10 décembre prochain. Mais le PlayStation Premium va également gâter ses abonnés avec les essais gratuits de deux des meilleurs jeux de 2024. Et le plus beau dans tout cela, c'est que vous pouvez déjà les essayer sans attendre, sous réserve d'avoir un abonnement PS Plus encore actif.

Warhammer 40,000 Space Marine 2

Le premier jeu à tester gratuitement via le PlayStation Plus Premium en décembre, c'est Warhammer 40,000 : Space Marine 2. Un titre d'action bien bourrin qui va piocher chez Gears of War voire Doom Eternal pour un défouloir jubilatoire. Finalement, son plus gros point faible, c'est le contenu à son lancement. Mais vous n'aurez pas l'occasion d'en juger puisque l'essai gratuit PS Plus Premium ne dure que 2 heures. À noter qu'une mise à jour PS5 Pro Space Marine 2 a été déployée.

Black Myth Wukong

Le second jeu à essayer gratuitement via le PlayStation Plus Premium de décembre 2024, c'est Black Myth Wukong. Un action-RPG teinté de souls-like qui en met plein la vue. Il adapte à sa manière le roman chinois La pérégrination vers l'Ouest, qui a lui-même inspiré Akira Toriyama pour Dragon Ball. À l'image de Warhammer 40K Space Marine 2, la version d'essai de Black Myth Wukong dure 2 heures.

