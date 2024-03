Les prochains jeux offerts à l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus seront annoncés dans quelques jours. Les membres des deux nouvelles formules peuvent quant à eux découvrir toute une flopée de nouvelles productions ajoutées récemment. Parmi elles, Dragon Ball Z Kakarot, Resident Evil 3 Remake et le sous-côté Marvel’s Midnight Suns. Les membres du PlayStation Plus Premium ont quant à eux le droit à quelques bonus supplémentaires pour passer le temps et un nouveau s’ajoute à la liste.

Nouvelle démo pour le PlayStation Plus Premium

Encore un nouvel avantage pour les abonnés au PS Plus Premium. La formule haut de gamme propose en effet quelques exclusivités intéressantes. La plus importante, le catalogue de jeux rétro comprenant des productions de l’ère de la PS1 à la PS3, mais depuis quelque temps maintenant, ils peuvent aussi streamer leurs jeux PS5 via le Cloud. Dernier avantage qui leur est réservé : les essais « gratuits », permettant d’essayer des jeux récents via des démos généralement plus généreuses qu’à l’accoutumée. Elles oscillent entre 1h et 5h selon les titres, et offrent un aperçu assez généreux pour savoir si un jeu est fait pour vous ou non. Pour bien terminer le mois de mars, un nouvel essai est disponible pour les membres du PlayStation Plus Premium : As Dusk Falls.

L’ancienne exclusivité console Xbox est maintenant disponible sur PS5. Derrière ce jeu narratif, Caroline Marchal, ancienne vétéran de Quantic Dream et sa nouvelle équipe. La ressemblance avec Detroit Become Human et les autres jeux du studio est marquée, mais c’est davantage par ses différences qu’As Dusk Falls frappe, notamment sa direction artistique qui pourra en rebuter plus d’un de prime abord. L’essai du PlayStation Plus Premium sera suffisant pour savoir si vous accrochez ou non, et de découvrir les prémices de l’histoire, point fort du jeu.

As Dusk Falls suit la rencontre fatidique entre deux familles que tout oppose. D’un côté les gentils Walker qui prennent la Route 66 pour changer de vie après quelques déconvenues professionnelles. De l’autre, les frères Holt, les frappes locales qui vont prendre en otage les occupants du motel où la petite famille réside pour tenter d’échapper aux forces de la police. Rien ne va se passer comme prévu et les joueurs devront faire des choix fatidiques en incarnant des personnages de chaque côté. Un jeu sympathique, mais non exempt de défauts à découvrir le temps d’une heure avec le PlayStation Plus Premium.

On rappelle d'ailleurs qu’en cas d’achat, votre progression sera conservée. Vous pourrez alors reprendre le jeu là où vous vous étiez arrêtés. Pour tester cette nouvelle démo du PlayStation Plus Premium, c’est simple comme bonjour. Allez sur la section dédiée sur votre console, ou passez directement par la page du jeu via le store en ligne. À partir de là, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « Essai de jeu » pour lancer le téléchargement à distance.