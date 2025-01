Sans crier gare, Sony vient de faire un chouette surprise aux abonnés PlayStation Plus Premium et aux fans d'un des jeux les plus cultes de tous les temps.

Les abonnés au PS Plus Extra peuvent télécharger les jeux du mois de janvier 2025 depuis ce mardi 21 janvier 2025 à 11h00. Et la sélection est meilleure que celle du PlayStation Plus Essential grâce à Sayonara Wild Hearts, God of War Ragnarok, l'énorme exclusivité de SIE Santa Monica jouable sur PS5 ou PS4, et Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Quant à la formule Premium, elle ajoute deux titres rétro supplémentaires qui sont MediEvil 2 et Indiana Jones et le Sceptre des rois, mais pas que... Une surprise attend des millions d'abonnés.

Un jeu culte surprend les abonnés PlayStation Plus Premium

Le choix des jeux mensuels PlayStation Plus Premium est toujours plus restreinte, mais une très bonne surprise attend les abonnés et les fans d'un classique intemporel. Sans faire d'annonce et sans même l'indiquer clairement sur la fiche du jeu, le constructeur a déployé une mise à jour pour Resident Evil Director's Cut. La version alternative du jeu original archi culte sortie en 1997 sur PS1.

Quelles sont les différences par rapport à l'édition normale ? Vous retrouverez le titre complet de base agrémenté de nouveautés telles qu'un mode « Avancé » avec des angles de vues inédits, des placements d'objets qui ne sont pas les mêmes ou encore de nouveaux costumes pour Jill Valentine et Chris Redfield. La difficulté peut aussi être abaissée puisque le joueur peut recevoir plus de munitions et de rubans encreurs pour les sauvegardes. C'est cette version qui est disponible dans le PlayStation Plus Premium, avec des suppléments comme le rembobinage, un rendu supérieur, la sauvegarde rapide et des filtres vidéo.

Actuellement, Resident Evil Director's Cut est compris dans l'abonnement PlayStation Plus Premium, mais jusqu'à maintenant, il s'agissait de la version européenne PAL. En toute discrétion, Sony vient de publier un patch afin d'implémenter une option pour passer sur l'édition américaine NTSC qui a un taux de rafraichissement plus élevé à 60Hz au lieu de 50Hz. Si la mise à jour Resident Evil Director's Cut est bien une surprise, le procédé ne l'est pas en soi. En 2022, le constructeur japonais avait promis des améliorations pour les jeux rétro PS1 du PS Plus Premium, en déclarant que ça se ferait progressivement. Si vous n'êtes pas abonnés au PlayStation Plus Premium, vous aurez normalement tout de même le droit à la mise à jour.

Source : PS Store.