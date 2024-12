Histoire de marquer les 30 de sa branche gaming, Sony s'est fendu de nombreuses promotions et cadeaux gratuits au cours de la semaine. Cela concerne également son service d'abonnement phare qu'est le PlayStation Plus. Tout le weekend, l'une de ses fonctionnalités phares est donc accessible gratuitement sur PS5 ou PS4. L'offre va cependant expirer dans la soirée, alors ne manquez pas cette opportunité.

Ultime petit cadeau d'anniversaire gratuit sur le PlayStation Plus

Outre l'accès à un large catalogue de jeux selon les paliers Essential, Extra ou Premium du PS Plus, le service d'abonnement de Sony est aussi essentiel si vous êtes adeptes des jeux multijoueur, puisque celui-ci offre l'accès au jeu en ligne sur PS4 et PS5. En temps normal, il est donc obligatoire de souscrire au PlayStation Plus pour jouer à de gros titres dans le domaine tels que Call of Duty Black Ops 6, EA FC 25 ou encore Helldivers 2 (les free-to-play ne sont heureusement pas concernés par cette obligation). Après le Black Friday, entres autres gestes promotionnels déjà vus par le passé, les 30 ans de PlayStation sont cependant l'occasion d'en profiter gratuitement, mais pendant une durée limitée.

Du 6 au 8 décembre au soir, le multijoueur du PlayStation Plus s'est donc ouvert aux non-abonnés. Cela tombe d'ailleurs plutôt bien, puisque ce même weekend sont également disponibles à l'essai gratuitement le FPS Rainbow Six Siege et le MMORPG New World Aeternum sur PS5, mais aussi sur Xbox Series. Payants de base, tous deux nécessitent donc d'ordinaire obligatoirement un abonnement au PS Plus. Voici donc un combo deux en un si d'aventure ces deux titres respectivement d'Ubisoft et Amazon vous intéressent.

Afin de profiter de cette offre limitée de Sony pour essayer gratuitement le multi sans passer par le PlayStation Plus, rappelons qu'aucune manipulation n'est requise. L’offre s’active en effet automatiquement pour quiconque n’a pas d’abonnement au service de PlayStation. Les seules conditions, sine qua none, tombent cela dit sous le sens : être connecté à Internet et disposer d'un compte PSN. Si vous cherchez de quoi vous occuper ce dimanche, voici donc une option qui s'ouvre à vous, si vous disposez d'une PS4 ou PS5.

© Sony / PlayStation

Source : PlayStation.Blog