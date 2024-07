Les jeux PlayStation Plus de juillet 2024 sont en approche. À partir de ce mardi 2 juillet, aux alentours de 11h (heure française), Sony Interactive Entertainment mettra à jour son service d'abonnement. L'occasion de découvrir des softs délirants à l'image de Borderlands 3 ou du phénomène Among Us où votre capacité à mentir vous aidera à gagner face à vos adversaires. Mais comme chaque mois, avant que les nouveautés ne puissent être ajoutées au catalogue, il faut d'abord des départs. Voici pour rappel les trois jeux qui sont sur le point d'être supprimés.

Dernière chance pour les jeux PlayStation Plus de juin 2024

La nouvelle rotation mensuelle des jeux PlayStation Plus sera bientôt disponible. Comme rappelé, la sélection actuellement disponible sera inaccessible dès ce mardi 2 juillet 2024 aux alentours de 11h. Et bien que les titres offerts ne soient vraiment pas fous, ce serait tout de même dommage de passer à côté de Streets of Rage 4. L'un des patrons du beat'em'all a fait son grand retour après 26 ans d'absence, et quel retour ! Il s'agit d'une excellente suite qui fait honneur à la trilogie culte de SEGA, qui a en plus été développée par des français (Dotemu, Lizarcube) avec l'aide des canadiens de Guard Crush Games. Un seul regret, la bande-son qui n'est pas aussi marquante que celles des premiers opus. C'est LE jeu du PlayStation Plus de juin 2024 à avoir en tout cas dans sa bibliothèque.

Si vous êtes fans de catch et que vous cherchez une alternative à WWE 2K24, AEW Fight Forever vous tend les bras. L'approche est plus arcade mais vous aurez accès à un large roster et à des mouvements bien spécifiques à cette franchise. Il est toujours dans le PlayStation Plus de juin 2024, mais seulement jusqu'à ce mardi 2 juillet 2024. Le dernier jeu « offert » aux abonnés est un titre de plateforme mignon tout plein : Bob l'Éponge The Cosmic Shake. Une production très accessible, rigolote, qui ne lésine pas sur le fan service, mais qui manque malgré tout de fantaisie et d'innovation. L'absence de challenge destine le jeu à un public plus jeune ou à celles et ceux qui voudraient un soft sans prise de tête.

Les sorties PS Plus de juillet 2024

Les jeux PlayStation Plus de juin 2024 seront bientôt de l'histoire ancienne, comme les sorties PS Plus Extra & Premium de juillet 2024. À compter du 16 juillet 2024, les titres PS5 & PS4 suivants seront indisponibles :

Tiny Tina's Wonderlands

Saints Row 4 Re-Elected

Fast & Furious: Spy Racers L'ascension de SH1FT3R

Kingdom Two Crowns

DYMANTLE

MY LITTLE PONY: Aventure à la Baie de Port-poney

Vous avez jusqu'à cette date pour les récupérer, et ils resteront jouables tout pendant que vous êtes abonnés au service.