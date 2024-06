Nouvelles formules ou pas, on connaît le refrain par cœur depuis le temps. Chaque mois, Sony offre à l’ensemble de ses abonnés au PlayStation Plus un trio de jeux “gratuits”. Trois productions que les joueurs peuvent alors réclamer pendant un mois afin de les ajouter à leur bibliothèque et les conserver aussi longtemps que leur abonnement sera actif. Le constructeur japonais avait frappé fort le mois dernier avec une excellente sélection composée d’EA FC 24, Tunic et Ghostrunner 2. Malheureusement, le programme du PlayStation Plus de juin 2024 n’est pas aussi séduisant.

Les jeux "gratuits" du PlayStation Plus de juin 2024 disponibles

Le premier mardi du mois a pointé le bout de son nez et les trois nouveaux jeux “gratuits” du PS Plus avec. Jusqu’au 2 juillet aux alentours de 11h, les abonnés peuvent donc mettre la main sur un nouveau trio bien moins attrayant que son prédécesseur. Il faut dire que Sony avait la barre assez haute le mois dernier avec l’un des plus gros cartons de l’année dernière et deux productions indépendantes aussi excellentes qu'acclammées. Le PlayStation Plus de juin 2024 fait presque pâle figure à côté, certains abonnés ne se privant pas pour le qualifier de “pire mois depuis des années”.

Il sera donc placé sous le signe de la baston avec Streets of Rage 4 et le jeu de catch AEW Fight Forever, quand Bob l’Eponge et ses amis viendront apporter une petite pointe d’absurdité à l’ensemble. Voici une petite présentation des trois jeux de ce PlayStation Plus de juin 2024, sachant qu'il y a un petit bonus. EA FC 24 est exceptionnellement encore disponible pour les retardataires (ou les nouveaux abonnés) jusqu'au 18 juin 2024.

Streets of Rage 4, l'immanquable du PlayStation Plus du mois

Côté castagne, on sera servis avec la tête d’affiche de ce PS Plus de juin : Streets of Rage 4. 25 ans après le dernier épisode, la licence emblématique des années 90 a signé un retour en force en s’imposant comme le digne héritier d’une trilogie restée dans la légende. Un excellent beat’em all à l’ancienne, et modernisé grâce à des mécaniques de jeu approfondies. En prime, il s’assure une très bonne durée de vie à l’aide de ses divers modes de jeu solides, aussi bien en local comme en coop, et de sa pléthore de contenus bonus à débloquer. C’est assurément LE jeu à essayer de ce nouveau trio du PlayStation Plus.

Bob l'éponge The Cosmic Shake pour toute la famille

C’est la petite bulle de fraîcheur marine de cette sélection du PS Plus. Bob l'éponge The Cosmic Shake est un jeu d’action qui s’adresse à toute la famille. Retrouvez la mascotte de Nickelodeon et ses amis dans de nouvelles aventures déjantées. Compétences inédites, costumes loufoques à débloquer, un peu moins de 10 mondes imaginaires à explorer… l’adaptation ne fait pas les choses à moitié, sur le papier du moins. Dans les faits, ça reste un jeu aux mécaniques classiques et qui manque cruellement de fantaisie. Un jeu PS Plus correct qui ravira certainement les plus jeunes.

AEW Fight Forever pour les amateurs de catch

On termine avec le jeu du PlayStation Plus de juin 2024 qui a le moins convaincu à sa sortie. Très attendu des amateurs de catch, AEW Fight Forever promettait d’associer le côté arcade de la discipline à l’ancienne aux techniques de l'All Elite Wrestling. Un essai pas si raté que ça, mais très loin d’être réussi en raison d’un contenu chiche, d’un manque cruel de personnalisation, de modes de jeu pas assez aboutis, d’un roster jugé trop faible ou encore de mécaniques imprécises. À tester si le cœur vous en dit donc.