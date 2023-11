Les jeux PS Plus de novembre 2023 sont disponibles avec trois grosses licences : Mafia 2 Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite et Dragon Ball The Breaker. Mais les abonnés PlayStation Plus Premium vont aussi être très bien lotis avec l'arrivée de deux nouvelles démos. Dans un cas, c'est un superbe présent, et dans l'autre, c'est plutôt un cadeau extrêmement empoisonné.

Deux démos inédites pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Ce mois-ci, les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent profiter de Grandia, Là-Haut, Jet Moto, PaRappa the Rapper 2 ou Klonoa Phantasy Reverie Series. Une sélection qui s'adresse aux nostalgiques, mais qui n'est pas complète. En effet, dès maintenant, le PS Plus Premium offre un essai gratuit aux deux premières heures de Baldur's Gate 3. Ca va vite passer pour un jeu de ce calibre et il vaut mieux éviter de perdre du temps sur le menu de création de votre personnage. Que dire sur Baldur's Gate 3 qui n'ait pas déjà été dit ? Avec un Metacritic de 96, c'est l'un des jeux les plus mieux notés de tous les temps. Un chef d'oeuvre du RPG qui pourrait rafler de nombreux prix durant les Game Awards 2023.

Le PlayStation Plus Premium propose aussi de tester gratuitement The Lords of the Rings : Gollum. Et là, c'est une tout autre ambiance. Ce jeu Seigneur des Anneaux, développé par Daedalic Entertainment (Deponia, Sate of Mind...), a été un naufrage comme l'on en voit rarement aujourd'hui. Un titre catastrophique où rien ne va, pas même la modélisation de Gollum.

Avec 34/100 (presse) et 1,2/10 (joueurs) sur Metacritic, c'est l'un des pires jeux de tous les temps. Un désastre qui n'est pas passé inaperçu et pour lequel les développeurs se sont excusés. Une bonne initiative... sauf que les excuses auraient été rédigées par un logiciel d'IA et non par Daedalic. Bref, un flop du début à la fin. Mais si vous êtes curieux, c'est disponible avec le PlayStation Plus Premium. Pour écourter votre souffrance, et peut-être éviter de dévoiler l'étendue des problèmes, l'essai gratuit est limité à 1 heure.

Baldur's Gate 3 et Gollum jouables dans le PS Plus Premium

Baldur's Gate 3 et Gollum sont disponibles dans le PlayStation Plus Premium de novembre. Depuis son lancement, BG3 s'est grandement amélioré mais rencontre de gros problèmes sur PS5 actuellement. Après une récente mise à jour, des joueurs ont remonté des soucis de chargements (textures, temps), de blocages de PNJ ou de personnages ainsi que des crash réguliers dans l'Acte 3. Un dernier chapitre qui, de base, est plus problématique que les autres, même sur PC. Néanmoins, ça ne vous empêchera pas de profiter de la découverte qui se concentre sur une infime partie de l'Acte 1.

Pour Gollum en revanche, si on est honnête, il n'y a pas de bon moment pour y jouer. Mais bon, c'est gratuit si vous êtes abonnés, alors si vous êtes « curieux »... Au cas où vous n'auriez pas d'abonnement ou que celui-ci serait expiré, il y a une possibilité de s'abonner pour moins cher pendant le Black Friday 2023. Attention cependant, l'offre se termine ce lundi 20 novembre 2023 à 13h00.