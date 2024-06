Habituellement disponible uniquement via un abonnement PlayStation Plus, sa fonctionnalité la plus populaire sera en effet bientôt accessible pendant quelques jours gratuitement, que vous disposiez d'une PS4 ou d'une PS5. L'occasion notamment de voir certains jeux de votre collection autrement.

La composante maîtresse du PlayStation Plus gratuite pour une durée très limitée

Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2024 à 23h59, tous les joueurs et joueuses PS4 ou PS5 pourront ainsi profiter sans bourse délier du multijoueur en ligne du PlayStation Plus. Il sera ainsi possible de rejoindre vos amis dans des parties en coopération, ou vous adonner à la partie multi des titres de votre bibliothèque. Une bonne manière également d'étrenner l'arrivée toute fraîche du chat vocal Discord directement sur PS5, si vous disposez de cette console. Cet accès gratuit sera activé automatiquement le jour-J, sans nécessite une quelconque manœuvre de votre part. Il est toutefois et assez logiquement nécessaire de disposer d'un compte PSN et d'être connecté à Internet pour profiter de cette offre.

Autre bémol de taille à relever : si l'accès au multi du PlayStation Plus sera bien gratuit ce week-end, tel ne sera pas le cas des gros jeux multi des consoles PS4/PS5 que sont notamment Helldivers 2, Call of Duty Modern Warfare 3 ou encore FC 24. PlayStation précise en effet bien que les jeux sont proposés séparément de cette offre d'essai gratuite. Si vous ne comptez pas souscrire à un abonnement après l'offre d'essai, ne faites donc pas l'acquisition de jeux principalement multi, ou cela aura été fait en pure perte.

Il s'agit en revanche d'une bonne occasion de tester le multi de jeux quant à eux free to play, comme Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Destiny 2 ou encore Warframe. Vous l'aurez compris, le temps imparti sera en revanche assez limité. Si ces jeux ne sont pas d'ores et déjà installés sur votre console, il conviendra de le faire avant le jour-J pour optimiser le temps qui vous est imparti.