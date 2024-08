Surprise de ce 15 août. L’air de rien, PlayStation vient de dévoiler l’un des premiers jeux qui rejoindra le catalogue du PS Plus Extra et Premium le mois prochain.

Sony est toujours réglé comme une montre quant au planning de communication du PlayStation Plus, mais il arrive parfois que le géant japonais surprenne son petit monde. Alors qu'il a dévoilé pas plus tard qu'hier les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de ce mois-ci, avec un certain The Witcher 3, l’éditeur frappe encore un grand coup en dévoilant le premier jeu de septembre 2024. Pépite en vue.

Premier jeu du PlayStation Plus Extra et Premium de septembre 2024

C’est la petite surprise de ce jour férié. Sans crier gare, Sony vient de confirmer l’un des jeux qui intégrera le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium de septembre 2024 seulement quelques heures après avoir dévoilé le programme du mois. Un jeu signé Devolver Digital et particulièrement attendu depuis son annonce. Pas besoin de faire durer le suspense, ce sera le très prometteur Plucky Squire ou Le Vaillant Petit Page en français qui rejoindra le catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium. Vous y suivrez les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages issus d’un livre de contes, alors qu’ils découvrent qu’il existe en monde en 3D au-delà de la couverture. Et quand le grand méchant du livre découvre son destin, il exclut l’héroïque Laïus du bouquin, changeant son histoire à jamais.

Aux joueurs de se frayer un chemin entre des mondes en 2D et 3D. Ce jeu PlayStation Plus Extra et Premium s’annonce comme une épopée artistique surprenante. 2D, 3D, vue isométrique, action, plateforme… Il mélange les genres et s’en joue. L’essence même de The Plucky Squire n’est pas sans rappeler un certain It Takes Two, le le GOTY de 2021, qui offrait lui aussi un voyage mixant féérie et réalité. Pas question de coopération cette fois ceci dit, le jeu sera entièrement solo.

Le second jeu confirmé pour le mois prochain

Bien parti pour être une petite révélation de la scène indépendante cette année, Le Vaillant Petit Page sera disponible dès sa sortie dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium, soit le 17 septembre 2024. Pour rappel, Sony avait également déjà confirmé l’un des jeux du PlayStation Plus Essential du mois prochain. Les fans de l’univers pourront récupérer dès son lancement le jeu de Harry Potter: Champions de Quidditch. Pour rappel, il vous permettra de vivre des matchs de la discipline en jouant en tant que Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur.

