Après le PlayStation Plus Premium, au tour de la formule Extra d’accueillir ses nouveaux bonus déployés exceptionnellement à l’occasion des Days of Play.

Le mois est assez particulier pour les membres du PlayStation Plus. Non pas parce que le trio de jeux offerts à tout le monde est considéré comme l’un des plus faibles depuis des lustres. Non, parce que Sony a pris tout le monde de court en annonçant des ajouts surprises pour ses deux dernières formules. Pendant les prochains jours, le catalogue des deux offres va s’agrémenter de nouveaux ajouts. Les abonnés au PS Plus Premium peuvent par exemple profiter de cinq jeux VR fraîchement débarqués. C’est maintenant au tour de celles et ceux qui ont souscrit au PlayStation Plus Extra d’avoir le droit à leur petit bonus.

Deux nouveaux jeux bonus pour le PlayStation Plus Extra

Sony a donc décidé de frapper un grand coup pour célébrer ses Days of Play. Chaque année, le géant japonais lance son opération commerciale à grande échelle avec des réductions sur sa boutique, ses jeux, son casque VR ou ses consoles, promos exceptionnelles sur le PS Plus ou encore des tournois et prix à gagner. L’éditeur a cependant décidé d'aller un peu plus loin, sans doute pour honorer le second anniversaire de son nouveau PlayStation Plus. Plutôt que de déployer les nouveaux ajouts des formules Extra et Premium d’un coup en milieu de mois, plusieurs jeux bonus seront ainsi distillés pendant les prochains jours. En ce vendredi 7 juin 2024, les membres du PS Plus Extra peuvent ainsi découvrir deux nouveaux jeux.

Les amateurs de sport pourront se tourner vers Cricket 24, la simulation incontournable de la discipline et l'aboutissement d’une décennie de développement. Un titre sympathique pour les amoureux du sport, qui s’appuie sur les nations majeures du cricket, les tournois officiels, 50 stades détaillés et pour la première fois des équipes T20 indiennes professionnelles. Le second ajout au PlayStation Plus Extra devrait quant à lui parler à davantage de monde.

GTA San Andreas The Definitive Edition est donc maintenant disponible pour les joueurs PS5 comme PS4. Cette version remasterisée comprend son lot d’améliorations, avec des environnements optimisés, des textures à la meilleure résolution, une distance d’affichage améliorée, des commandes et une visée se calquant sur GTA 5 ou encore un nouvel éclairage. Un remaster qui avait fait beaucoup de bruit à son lancement en raison de nombreux problèmes techniques, mais qui a depuis eu le droit à son lot de mises à jour assez salvatrices. À découvrir avec le PlayStation Plus Extra, tout comme les trois autres ajouts bonus, à savoir :