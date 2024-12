Les jeux PS Plus Extra & Premium de décembre 2024 ont été révélés et arrivent le 17 décembre prochain. Dans les têtes d'affiche, on retrouve des titres qui ont divisé les joueuses et joueurs comme l'action-RPG Forspoken ou Sonic Frontiers. Et pour les fans de dinosaures, mais aussi de gestion, à vous les joies de créer votre parc dans Jurassic Evolution 2. Les abonnés PlayStation Plus Essential, eux, peuvent déjà télécharger l'incontournable It Takes Two, Temtem ainsi qu'Aliens Dark Descent.

Du contenu inédit pour cette pépite du PlayStation Plus Extra

Le PlayStation Plus Extra, tout comme le Premium, permettent de jouer chaque à plein de nouveaux jeux, puisqu'il n'y a pas la limite des trois titres contrairement au palier Essential. Et généralement, c'est via ces formules les plus chères que Sony ajoute parfois des sorties day one. En septembre, les abonnés PS Plus Extra ont pu découvrir une pépite immanquable éditée par Devolver Digital, The Plucky Squire. Un jeu très apprécié qui reçoit aujourd'hui du contenu gratuit avec sa dernière mise à jour.

Ce patch, qui est évidemment disponible avec la version PlayStation Plus Extra, complète l'expérience The Plucky Squire avec un mode Simplifié pour réduire l'assistance fournie aux joueuses et joueurs. « Le mode simplifié est destiné aux joueurs plus expérimentés qui souhaitent moins de conseils et plus d'action. Une porte se déverrouille : avez-vous vraiment besoin que le jeu s'arrête et que la caméra se déplace dessus pour voir comment elle s'ouvre ? Peut-être pas ! En mode simplifié, ce n'est pas le cas ! C'est l'un des nombreux exemples de conseils réduits ».

Cette mise à jour accessible dès maintenant aux abonnés PlayStation Plus Extra, et à toutes celles et ceux qui ont acheté The Plucky Squire plein pot, a détaillé ses autres nouveautés via les notes de patch. Voici les quelques nouveautés et changements.

Les notes de patch 1.51 de The Plucky Squire

Ajout du mode Simplifié Des dialogues plus courts, et plus rapides, qui vous permettent de profiter de l'histoire tout en vous plongeant plus vite dans l'action Moins d'évènements de caméra qui ralentissent la progression du joueur Ajout de bulles de dialogue pour les personnages pour identifier les intervenants Ajout d'une option de changement de langue dans le jeu Le nombre de sauvegardes automatiques a été augmenté. Elles apparaissent aussi désormais dans un menu dédié

Corrections de bugs Correction de la moitié inférieure de la carte d'Alowynia qui était noircie Diverses corrections de soucis de collision



Si vous êtes abonnés PlayStation Plus Extra, foncez découvrir The Plucky Squire !

