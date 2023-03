Le PlayStation Plus a fait peau neuve en juin 2022. Ce sont désormais trois formules qui sont disponibles, toutes avec leurs avantages. La classique, désormais baptisée Essential, offre accès aux fonctionnalités multijoueurs en plus du trio de jeux « gratuits » mensuels. Le PS Plus Extra propose quant à lui tout un catalogue de jeux qui ne cesse de grandir, quand la formule Premium s’accompagne de grands classiques et de versions d’essai copieuses en plus de l'intégralité des avantages cités.

Avoir du choix, ça peut autant être une aubaine qu’un calvaire. Ce sont au total plus de 700 jeux qui sont disponibles avec le PS Plus Extra et Premium, avec des dizaines de nouveaux ajouts mensuels. Une liste en perpétuelle évolution, avec des grands jeux, des blockbusters récents, comme de petites perles de la scène indépendante. Au rayon des jeux indé, l’envoûtant Tchia pourrait être la prochaine belle surprise de l’année. Les joueuses et les joueurs pourront justement découvrir ce voyage en Nouvelle-Calédonie dès son lancement le 21 mars dans le cadre de leur abonnement PS Plus Extra et Premium.

Un choix du roi idéal pour découvrir de nouvelles expériences. Et si les gros jeux récents ne manquent pas, avec un certain Horizon Forbidden West en tête d’affiche, les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium cachent certains des meilleurs titres indépendants de ces dernières années. Pour vous aider à trouver la perle rare, voici notre sélection de 10 pépites du PS Plus à ne pas manquer. Bien évidemment, cet assortiment n'est qu'un minuscule échantillon des possibilités, car il a déjà été difficile de faire des choix. Des titres comme Terraria, Hotline Miami 2, The Forgotten City ou encore Child of Light n'ont pas été retenus faute de place, mais pas pour autant oubliés.

Des promotions exceptionnelles sur toutes les formules PlayStation Plus

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à préciser que c’est le moment ou jamais de craquer. Sony vient en effet de lancer de nouvelles promotions alléchantes sur l’ensemble des formules. Pour les non abonnés d’abord, qui peuvent obtenir 1 mois de PlayStation Plus à prix cassé du 3 au 5 mars 2023. Le PS Plus Essential revient à 1€ (au lieu de 8,99€), l’Extra à 3€ (au lieu de 13,99€) et le Premium à 5€ (au lieu de 16,99€). Les abonnés existants peuvent quant à eux profiter de 35% de réduction le passage à Extra ou Premium. Le montant variera cependant d’un utilisateur à l’autre, le passage au palier supérieur étant calculé au prorata. La paranthèse fermée, place désormais à vos futurs coups de cœur.

Stray

Un chat et du cyberpunk, comment ne pas mettre Stray dans la liste des jeux PlayStation Plus Extra et Premium à ne pas manquer ? Le titre suit un adorable félin rouquemoute séparé de sa famille et perdu au milieu d’une cyber-cité tombée dans l’oubli. Percer les mystères qui entourent ce lieu et retourner chez lui ne sera pas une mince affaire, puisque ce lieu inhospitalier regorge de créatures dangereuses et de droïdes. Il pourra compter sur son compagnon de route B12, un drone volant aussi mignon que pratique. S’il a remporté le titre tant convoité « Meilleur jeu indépendant » lors des Game Awards 2022, ce n’est pas seulement grâce à ses chatons mignons et les vidéos virales qui ont entouré sa sortie. Son atmosphère unique et poétique, son gameplay bien rodé et ses personnages attachants ont conquis les joueurs comme les critiques. Une balade captivante à essayer de toute urgence.

Celeste

Celeste est l’un de ces jeux indépendants comme on en voit rarement. Derrière sa petite bouille rétro se cache un titre d’une générosité sans pareille tant au niveau de son gameplay que de son contenu. Un immanquable pour les amoureux de platformer mettant en scène un adorable personnage à la chevelure de feu en proie à des crises d'angoisse, qui doit gravir le mont Céleste pour faire face à ses démons intérieurs. Au-delà de sa narration sympathique à souhait, son histoire touchante, ses tableaux somptueux et ses niveaux magistralement agencés, le jeu atteint surtout des sommets grâce à son gameplay. Réflexes et exigence seront de mise pour venir à bout de ces délicieuses épreuves. Vous avez du mal avec les déplacements trop complexes ? Pas de problème, Celeste propose aux plus timides de tenter l'escalade avec de nombreuses options d’accessibilité. Aucune excuse pour passer à côté de cette incroyable expérience.

Chicory : A Colorful Tale

Si vous cherchez un jeu doudou et relaxant dans votre abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium, Chicory A Colorful Tale est fait pour vous. Zelda-like pur jus, le joueur doit redonner ses couleurs au petit royaume de Piquenique avec pour seule arme un pinceau magique. Une aventure artistique pleine de charme où puzzles ingénieux, combats de boss bien pensés, mécaniques inventives et écriture touchante se conjuguent à merveille pendant quelques douces heures. Derrière son joli minois enfantin, Chicory a des choses à raconter et les amène avec une bienveillance rare. Un jeu réconfortant, malin, accessible et avec une véritable personnalité qui plaira autant aux amateurs d’aventure qu'aux artistes en herbe.

Dead Cells

Référence dans l’arène ô combien compétitive des roguelites, Dead Cells est un petit joyau français. Incarnez le Prisonnier, un être qui peut prendre contrôle des corps humains. Une ressource abondante sur cette île fétide en proie à un supplice sans fin que l'être fraîchement ressuscité compte bien exploiter pour échapper de ses geôles. Très exigeant dans ses premières heures mais jamais frustrant, le jeu de Motion Twin allie avec intelligence un level-design bien pensé, une génération procédurale cadrée, des boss épiques, un système de progression addictif, un gameplay nerveux et une direction artistique somptueuse. Un mariage divin entre roguelite et metroidvania, qui ne cesse de s’améliorer depuis son lancement grâce à des extensions toujours plus riches en contenus. La prochaine en date, une collaboration d’exception avec Castlevania.

Outer Wilds

Encore un jeu indépendant primé dans le catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium. OVNI vidéoludique, expérience hors du commun, les superlatifs ne manquent pas pour décrire Outer Wilds. A son réveil, le joueur apprend que le système solaire qu’il étudie va exploser dans une vingtaine de minutes, anéantissant toutes les planètes aux alentours par la même occasion. Ainsi commence une boucle temporelle pleine de mystères, qui devient toujours plus riche à chaque réinitialisation. En dire trop sur ce concept envoûtant et sur ce qui en fait une expérience hors du commun serait gâcher quelques belles surprises. Alors on se contentera de le conseiller aux amateurs de jeux originaux. A celles et ceux qui souhaitent avoir des étoiles plein les yeux, foncez !

The Messenger

On ne laisse pas les amateurs de rétro sur la carreau. Amateurs de Ninja Gaiden qui aimeraient en retrouver les douces saveurs, The Messenger est pour vous. Alors qu’un démon menace de raser son village, un ninja un peu cancre doit apporter un parchemin vital pour la survie des siens aux membres les plus éminents de sa patrie, planqués très loin vers l’est. Comme à l’époque de son illustre modèle, le héros court, saute, varappe et tranche avec précision. Ce qui commence comme un simple platformer exigeant laisse rapidement place à une épopée à travers le temps conjuguant dangers, humour et surprises. Une petite perle en 8 et 16 bits qui force l’admiration par son gameplay bien huilé et son amas de bonnes idées.

What Remains of Edith Finch

Difficile de parler des véritables pépites du catalogue PlayStation Plus Extra et Premium sans évoquer l’une des plus grosses claques de la scène indépendante de ces dernières années. What Remains of Edith Finch est un véritable joyau qui parvient à casser les codes du genre grâce à son game design inventif. Une aventure courte, poignante et tragique qui raconte un amoncellement de petites histoires autour des anciens résidents d’une maison que l’on croit maudite. Un jeu à la narration et la mise en scène brillantes qui ne cesse de surprendre autant qu’il émerveille. Vous ne l'oublierez pas de sitôt.

Hollow Knight : Voidheart Edition

Si vous ne comprenez pas pourquoi les fans attendent fébrilement Hollow Knight Silksong quitte à claquer leurs meilleurs genkidama à chaque événement, c’est qu’il est temps de lancer le premier jeu. Ça tombe à pic, cette petite pépite vous attend gentiment dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Cette orfèvrerie conçue avec seulement six petites mains est devenue une référence absolue en matière de metroidvania. Ce succès, Hollow Knight le doit à son univers singulier et prenant, sa direction artistique en 2D mémorable, mais aussi à son gameplay accrocheur, nerveux et impardonnable. Un chef d'œuvre d’une grande générosité et à la durée de vie gargantuesque, depuis gonflée avec des extensions incluses dans l’édition Voidheart.

Spiritfarer Farewell Edition

Touchant, poignant et relaxant à la fois, Spiritfarer est un véritable cocktail d’émotions. Au confluent de plusieurs genres, cette expérience cosy mélange à merveille gestion, exploration et plateforme. On y incarne Stella, la nouvelle passeuse d’âme chargée de guider une galerie de défunts haute en couleur vers leur ultime demeure. Avant qu’ils n’arrivent à destination, la nouvelle recrue doit apprendre à les connaître pour leur rendre service. Cela passe tout un tas de mini-jeux, des améliorations de son embarcation et des dialogues à l’écriture formidable. Ne vous laissez pas berner par sa petite bouille pleine de charme et d’esprit, Spiritfarer vous fera verser quelques larmes. Gardez une boîte de mouchoirs à proximité juste au cas où.

Moonlighter

Action-RPG au pixel art du plus bel effet, Moonlighter avait su créer la surprise lors de sortie en 2018. Dans ce jeu espagnol, un simple marchand aventureux se rêve héros de sa propre histoire. Ce bon vieux Will doit néanmoins gérer son échoppe plantée dans une petite ville minière calme, où les héros, les vrais, passent s’approvisionner. Voyagez à travers plusieurs dimensions, explorez des donjons remplis de trésors et castagnez des créatures plus féroces les unes que les autres dans cette petite perle mêlant intelligemment simulation de gestion et dungeon crawler. Un jeu qui recèle d'idées de gameplay ingénieuses portées par une direction artistique soignée et charmante. Depuis sa sortie, Moonlighter a reçu de nombreuses mises à jour de contenus et a corrigé les soucis de bugs et d’équilibrages présents à son lancement. Une expérience riche et améliorée que l’on recommande chaudement aux amateurs du genre.