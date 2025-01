Remasters, remakes… plus ça va, plus il y en a. Ces dernières années, les résurrections de licences oubliées, ou de jeux un peu trop vieux, se sont multipliés à vitesse grand V. Et si ça fonctionne globalement bien, il y a tout de même un certain ras-le-bol de la part de beaucoup de joueurs, souvent les vieux de la vieille qui en ont un peu marre de voir sans cesse les mêmes jeux revenir d’une génération à l’autre. Mais certains retours sont tout de même appréciés, lorsque ce sont par exemple des franchises longtemps disparues, ou de nouveaux jeux issus de séries au point mort par exemple. Et visiblement, on n'a pas fini d’en avoir sur PlayStation, puisque la firme compte bien faire ses fonds de tiroirs.

PlayStation va miser sur le retour de licences cultes

PlayStation a pas mal de jeux en cours de développement chez ses gros studios. Insomniac travaille sur Marvel’s Wolverine, Sucker Punch sur Ghost of Yotei ou encore Guerrilla sur un bon nombre de projets. Pourtant, il reste encore quelques trous dans le calendrier des sorties que PlayStation souhaite visiblement boucher avec des sorties moins grosses, mais pas moins importantes. L’occasion pour l’entreprise de faire revenir de vieilles licences oubliées sur le devant de la scène.

C’est en tout cas ce qu’avance le journaliste Andy Robinson de VGC qui affirme que Sony aurait « quelques » projets dans les tuyaux pour faire revenir des licences disparues depuis un moment. Il ne donne aucun détail sur le sujet, mais cette déclaration fait écho à la précédente prise de parole du PDG de Sony, Hermen Hulst, qui disait déjà être très intéressé par le retour d’anciennes franchises. « Nos nombreuses propriétés intellectuelles constituent un atout important pour PlayStation et, dans le cadre de nos efforts visant à renforcer notre portefeuille, nous recherchons en permanence des opportunités permettant de tirer parti de nos propriétés intellectuelles passées et de développer de nouvelles franchises » déclarait Hulst à Famitsu, il y a peu.

Quelles licences pourraient revenir ?

Tout semble indiquer que des licences que l’on n'espérait même plus revoir seraient sur le point de faire leur grand retour. On pense ici notamment à des franchises comme Jak and Daxter, d’autant que la demande est forte et qu’Astro Bot a témoigné qu’il y avait une place pour les jeux de plateforme, ou encore Sly Raccoon qui, même s’il est moins populaire, à une base de fans qui ne demande que ça. Il y a aussi Resistance, célèbre licence de FPS par Insomniac, ou encore Little Big Planet, Ape Escape, Wipeout, Infamous… Les possibilités sont très nombreuses tant le catalogue PlayStation est colossal. Reste maintenant à savoir sur quelle franchise Sony jettera son dévolu.

Et vous, quelles licences PlayStation aimeriez-vous revoir ?

Source : VGC, famitsu