Une mascotte brune tricotée avec de la laine, ça vous parle ? Issue d'une série PlayStation à succès, le personnage sera au cœur d'un nouveau jeu le mois prochain.

Sackboy, une des mascottes PlayStation, de retour aux affaires

À sa sortie en 2008 sur PlayStation 3, LittleBigPlanet s'est imposé comme l'un des meilleurs jeux de la console. Une expérience complète puisqu'en plus de parcourir les niveaux de plateforme, les joueurs pouvaient créer les leurs et les partager en ligne avec une simplicité déconcertante. Depuis les créateurs de Media Molecule ont délaissé leur licence, pour donner vie à Dreams, mais cette dernière a continué son petit bout de chemin et était même au lancement de la PS5 avec Sackboy A Big Adventure.

PlayStation a encore des plans pour la mascotte de la franchise et annonce Ultimate Sackboy, un runner free to play sur Android et iOS, avec une disponibilité au 21 février 2023. La veille de la sortie du PSVR 2. Et il ne faudra pas que courir contrairement à Run, Sackboy ! Run !

Incarnez Sackboy, le héros iconique de Little Big Planet, et prenez part aux légendaires Ultimate Games. Le tournoi de course d'obstacles le plus prestigieux - et le plus fou - de tout Craftworld ! Pourrez-vous dépasser votre adversaire, gagner la course, remporter des prix cool tout en ayant un look très stylé ?! Ou bien allez-vous rentrer dans un mur et être éliminé ?!

Comme pour les autres jeux de cette série PlayStation, on pourra débloquer des bulles remplies d'illustrations afin d'obtenir de nouveaux skins pour Sackboy.