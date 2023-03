Quand on parle de jeux de sport, les premières licences qui nous viennent en tête sont sûrement FIFA ou NBA 2K. Les fans de tennis, eux, se rappelleront avec émotion de la série Top Spin. Les raquettes et les ballons, c'est très bien, mais n'oublions pas non plus une série culte qui a fait découvrir à de nombreux joueurs ce qu'était un "heelflip" : Tony Hawk's. La série qui porte le nom de la star de la discipline voit le jour en 1999 avec Tony Hawk's Skateboarding sur PS1. Une licence à succès, qui, pourtant, aurait pu ne jamais voir le jour. Tony Hawk lui-même se confie sur l'histoire de la saga de sport.

Le premier jeu Tony Hawk's sorti sur PS1 aurait pu ne pas exister

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube nommée The Diary Of A CEO, Tony Hawk explique avoir eu des discussions avec un autre studio avant de signer avec Activision, qui éditera ensuite les jeux à son nom.

J'ai un peu avancé avec eux et j'ai réalisé que ce qu'ils essayaient de faire était beaucoup plus difficile à jouer sur le plan technique parce qu'ils essayaient de copier la discipline. J'ai eu l'impression de comprendre cette approche. Mais en même temps, le skate n'était pas très populaire à l'époque où nous allions sortir ce jeu. Je voulais quelque chose qui soit plus facile à jouer et à comprendre pour les non skaters - qu'ils puissent simplement le prendre en main et commencer à faire des figures.

Tony Hawk ajoute avoir été immédiatement séduit par le travail du développeur Neversoft sur PS1.

La façon dont il bougeait… pour moi, c'était intuitif, c'était parfait. J'ai tout de suite commencé à y jouer, à faire des figures. C'était presque comme avoir une extension de mon corps de commencer à faire ça.

Tony Hawk's, une licence à succès portée disparue

Après le succès de Tony Hawk's Skateboarding sur PS1, un opus de la série paraîtra tous les ans jusqu'en 2012. Une preuve de sa popularité grandissante au fil du temps. Malheureusement, les fans de skateboard et de Tony Hawk n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent depuis. Tony Hawk's Pro Skater 5 sera considéré comme décevant. Tony Hawk's Pro Skater 1+2, remakes des deux premiers épisodes, contentera quand même la communauté lors de sa sortie en 2020. C'est maigre, mais comme aucun nouvel opus de la série n'est prévu, c'est déjà bien.