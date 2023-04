Les studios détenus par PlayStation sous le label PlayStation Studios fournissent aux possesseurs de PS4 et de PS5 de nombreux jeux de qualité. Les titres AAA de ces studios de développement peuvent facilement orienter le choix des joueurs dans l'achat d'une console. Difficile de fermer les yeux sur un catalogue composé de The Last of Us, God of War ou Gran Turismo. PlayStation le sait et continue de développer sa stratégie de rachat. Cette fois-ci, le groupe japonais officialise celui de Firewalk Studios, qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques semaines. Les développeurs américains œuvrent déjà sur un mutiljoueur AAA.

Firewalk Studios officiellement racheté par PlayStation

Hermen Hulst, président de PlayStation Studios, se dit ravi de ce nouveau rachat. Sur le blog officiel de PlayStation, Tony Hsu et Ryan Ellis, respectivement PDG et réalisateur de Firewalk Studios, livre également leur sentiment sur ce nouveau partenariat.

ProbablyMonsters (ndlr : un groupe indépendant qui chapeaute Firewalk Studios) nous a aidé à mettre le turbo lors de la création du studio et Sony a soutenu notre projet et notre vision créative depuis le début. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante en rejoignant PlayStation Studios. Depuis des années, nous travaillons en étroite collaboration avec Hermen et l'équipe très talentueuse de PlayStation, ce qui nous a permis de rendre notre nouveau jeu encore meilleur. Rejoindre PlayStation Studios, c'est entrer officiellement dans une famille qui a produit bon nombre des jeux les plus célèbres de notre époque, et nous en sommes très honorés. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours et ceux qui ont hâte de voir notre avenir. Ce fut un voyage incroyable jusqu'à présent, et nous sommes impatients de découvrir le prochain chapitre de cette aventure.

Un multijoueur AAA, mais encore ?

En effet, PlayStation avait déjà annoncé travailler de concert avec Firewalk Studios sur le nouveau jeu multijoueur AAA du studio. Pour le moment, nous ne savons que très peu de choses sur ce titre. À l'époque, Hermen Hulst indiquait seulement que le jeu aurait aussi une narration travaillée, bien qu'il soit multijoueur. Le AAA paraît prometteur également parce que des vétérans de l'industrie, qui ont travaillé sur Destiny ou encore Mass Effect, composent les équipes de Firewalk Studios. Une donnée qui devrait rassurer les joueurs. PlayStation éditera donc l'ambitieux projet du studio américain, dont nous avons hâte d'entendre parler dans les mois (ou les semaines) à venir.