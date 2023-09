Séisme dans l'industrie, la figure de PlayStation a annoncé qu'il quitterait très prochainement son poste pour aller se faire dorer en profitant de la retraite. Oui, après 30 ans de bons et loyaux services, Jim Ryan démissionne de son rôle de PDG de la branche jeux de Sony. La fin d'une ère.

Jim Ryan quitte le navire, PlayStation son PDG

C'est terminé, PlayStation va devoir se trouver un leader. Jim Ryan a décidé de mettre fin à sa carrière après trente années de service chez Sony et prendra sa retraite dès le mois de mars 2024. Très controversé, notamment à cause de la direction prise par PlayStation ces dernières années, Jim Ryan reste tout de même une personnalité importante du paysage vidéoludique et d'autant plus dans l'histoire de PlayStation. "Après 30 ans, j'ai pris la décision de prendre ma retraite de SIE en mars 2024", déclare-t-il dans sa prise de parole. Il affirme avoir beaucoup de mal à concilier son travail en Amérique et sa vie en Europe, ce qui l'aurait finalement poussé à prendre sa retraite. "Je repartirai après avoir eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies à travers le monde ; PlayStation fera toujours partie de ma vie et je me sens plus optimiste que jamais quant à l'avenir de Sony." Sony remercie l'homme pour ses service, et parle d'un "leader inspirant" qui aura reussi a gérer de grande crise comme le lancement de la PS5 en pleine pandémie.

Côté joueurs en revanche, ce n'est pas la même histoire. Beaucoup son déjà ravie de le voir partir. Sa politique, hautement contesté, ne plait pas aux fans de la marque et beaucoup espère que le ou la remplaçant(e) sera à la hauteur.

2019-2024, un règne marquant pour l'industrie

Jim Ryan s'occupait de PlayStation depuis 2019, il a assuré le lancement rocambolesque de la PS5 (faute à la Covid et à la pénurie), et a participé au changement de direction de l'entreprise qui a décidé de se lancer activement dans les jeux service notamment. C'est aussi sous son commandement que la firme a racheté tout un tas de studios, dont Housemarque (Returnal) et Bungie (Destiny 2). On aura également vu le PS Plus revoir sa formule pour opter pour un abonnement divisé en trois offres, dont deux permettent d'accéder à des catalogues de jeux similaires au Xbox Game Pass, les sorties day one exclusives en moins. On se rappellera également que récemment, Jim Ryan a fait des pieds et des mains pour bloquer le rachat d'Activision par Xbox, quitte à se déplacer lui-même au siège de la Commission européenne, ou en tirant à balle réelle avec des déclarations qui, parfois, ont fait sourire. C'est en tout cas un sacré personnage qui s'apprête à se retirer, quoi qu'on en dise.