Les rumeurs autour de Sony et PlayStation vont bon train. Si l’en croit ce qui se murmure depuis quelques temps maintenant, l’éditeur japonais garde quelques belles annonces sous le coude. Certaines d’entre elles pourraient être faites lors d’un PS Showcase en marge du Summer Game Fest 2023, avec un accent mis sur les jeux et les exclusivités maison. Cependant, c’est presque un secret de polichinelle à ce stade, la marque bleue prévoit également des nouveautés côté hardware dont de nouvelles versions de la PS5. Il semblerait néanmoins que l’on ne soit pas au bout de nos surprises.

Un nouvel hardware PlayStation surprenant bientôt annoncé ?

Tom Henderson continue de mettre le feu aux poudres. L’insider a prouvé à plusieurs reprises avoir des sources fiables du côté de Sony et il se pourrait que l’éditeur prépare quelque chose du côté hardware d’assez inattendu. Dans un récent stream, il a en effet expliqué que la firme japonaise a encore quelques cartouches de ce côté, certaines d’entre elles étant déjà plus ou moins connues à l’avance. On pense notamment à la PS5 avec un disque détachable qui remplacerait les modèles actuels, les écouteurs sans fil gaming ou une toute nouvelle gamme de casques estampillés PlayStation. Sony préparerait néanmoins quelque chose de nouveau qui n’a pas encore été ni annoncé, ni leaké. « Je me demande ce que la concurrence va en penser », a-t-il ajouté pendant la diffusion. Période oblige, il a été depuis précisé que ce n’était pas un poisson d’avril mais bien une nouvelle information.

Il devrait donner plus de détails et en révéler la nature prochainement, mais cela pourrait surprendre également les joueurs. Cloud, appareil pour le remote play, PS Vita 2…les théories vont bon train sur la Toile. Selon lui, cette nouveauté bien nébuleuse arriverait avant la PS5 Pro. Or justement, la console plus puissante qui fait tant l’objet de rumeurs pourrait à nouveau faire parler d’elle dans les mois qui suivent. Pas officiellement, mais il devrait pouvoir en parler plus en détails dans les prochaines semaines. « Plus de personnes et de développeurs en auront entendu parlé », explique-t-il. Pour mémoire, cette version de la PlayStation 5 ne serait pas attendue avant 2024 et pourrait proposer une nouvelle puce et un système de watercooling. Un modèle avec un lecteur de disque amovible devrait quant à lui être commercialisé d’ici septembre 2023 si l’on se fie à ses sources.