Le jeu vidéo a beau être l'industrie la plus puissante, tout le monde ne profite pas à parts égales des revenus générés, c'est un fait. Malgré des sociétés qui dégagent des millions, des milliards, on ne compte pas non plus le nombre de licenciements, en particulier sur l'année 2023/2024. Une période très sombre où des centaines, des milliers, de développeurs et employés ont perdu leur travail. En 2021, en plein pendant la pandémie de COVID-19, PlayStation a fermé les portes d'un studio cher à certains et même adoré parmi la communauté.

L'ancien PDG de PlayStation s'exprime sur la fin de ce studio unique

Ape Escape, Shadow of the Colossus, LocoRoco, Siren, The Last Guardian, Demon's Souls, Tokyo Jungle, Soul Sacrifice, Bloodborne et plus, tous ces jeux ont été développés ou soutenus par SIE Japan Studio. C'était l'équipe japonaise de PlayStation qui osait sortir des titres différents des autres studios occidentaux du constructeur. Malheureusement, 28 ans plus après sa création, cette filiale de Sony Interactive Entertainment a fermé ses portes. Une décision difficile à accepter pour beaucoup, mais qui était inévitable pour Shawn Layden, l'ex-patron de PlayStation.

« C'était triste, mais ce n'était pas nécessairement une surprise. J'adore Allan [Becker, l'ancien directeur de SIE Japan Studio] et il a travaillé très dur, mais il y avait tellement de malaise dans l'héritage de ce studio. C'est difficile lorsqu'un studio n'a pas eu de succès pendant un certain temps et qu'il oublie ce que ça se fait. Vous savez, quand vous rencontrez le succès une fois, c'est comme une drogue et vous êtes à la recherche du prochain, n'est-ce pas ? Et si vous n'en avez pas eu pendant un certain temps, vous oubliez ce que ça se fait. Et vous commencez même à oublier comment arriver à cela » a déclaré l'ancien PDG de PlayStation.

Malgré des succès critiques, il est vrai que la situation était malheureusement compliquée pour Japan Studio. D'ailleurs, Allan Becker, un ancien directeur de Santa Monica (God of War), avait rejoint ce studio PlayStation dans l'optique de redresser le navire. Avec cette fermeture, le constructeur a perdu de très nombreux talents comme l'illustre Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill, Siren, Gravity Rush qu'on reverra avec son premier jeu en solo Slittherhead le 8 novembre 2024. D'autres talents, à l'image du français Nicolas Doucet et de ses équipes, ont néanmoins pu rester au sein de la Team Asobi. Un studio qui est né des cendres de Japan Studio et qui vient d'offrir la pépite Astro Bot sur PlayStation 5. Et c'est bien la seule bonne nouvelle à retirer de cette histoire.

Gravity Rush 2, l'une des dernières pépites de SIE Japan Studio.

