2022 vous aura proposé de nombreuses aventures du côté de PlayStation. Que vous ayez été conquis par des jeux indépendants comme Stray, que vous ayez exploré les Neuf Royaumes aux côtés de Kratos et Atreus ou que vous ayez détruit des centaines de machines dans l’Ouest Prohibé dans la peau d’Aloy, PlayStation vous propose de découvrir votre récapitulatif de 2022 sur PS4 comme PS5.

Votre bilan PS5 et PS4 de 2022 est là !

Votre rétrospective PS5 et PS4 de 2022 est prête. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 13 janvier 2023 vos temps forts de l’année sont disponibles et fins prêts à être partagés. Nombre de trophées gagnés, temps de jeu sur vos consoles ou sur des jeux spécifiques, nombre de jeux joués au total, nombre de titres PS Plus téléchargés… votre bilan annuel est là. Notez que les statistiques seront également mises à jour jusqu’à la fin de l’année 2022 donc n’hésitez pas à les consulter régulièrement ou en début d’année prochaine. Comme pour Spotify, une synthèse sous forme de carte vous sera fournie afin de comparer vos statistiques avec celles des joueurs du monde entier ou vos amis.

Notez que les joueurs PS5 et PS4 qui cochent toutes les sections des temps forts de 2022 peuvent également récupérer un code d’activation pour obtenir l’un des six avatars Astro Bot reflétant leurs exploits vidéoludiques PlayStation de l’année. Il est par ailleurs possible de partager ces codes avec ses amis afin d’obtenir les différents codes d’avatars disponibles. Vous pouvez par ailleurs jeter un oeil aux statistiques de l’ensemble de la communauté, comme le nombre de Gueules-d’orage éliminés dans Horizon Forbidden West, le nombre de kilomètres parcourus dans Gran Turismo 7 ou encore le nombre total de lancers de haches dans God of War Ragnarok.

Pour découvrir votre rétrospective PlayStation de 2022, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site officiel à cette adresse, puis connectez-vous via votre compte PSN. Si vous obtenez un message d'erreur, rafraîchissez la page jusqu'à ce qu'elle s'affiche correctement. A partir de là, appuyez sur le bouton « Commencer » pour découvrir votre score dans quatre axes différents : le temps de jeu au total, vos plus grands jeux, les trophées remportés et le PS Plus.

Comme chaque année en revanche, il semblerait que plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés à récupérer leur bilan suite à un problème de récupération des données via le PSN. Et vous, quel est votre rétrospective de l'année ? N'hésitez pas à nous la partager en commentaire.