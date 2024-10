PlayStation prépare une petite folie pour les fans, et cela devrait beaucoup plaire et faire carton plein. Par contre, il va falloir être prêt pour avoir la chance d'en profiter.

La musique a toujours joué un rôle crucial dans les jeux vidéo, et c'est particulièrement vrai pour les productions PlayStation. Des titres comme The Last of Us, God of War ou Ghost of Tsushima sont autant appréciés pour leur gameplay que pour leurs bandes sonores inoubliables. Ces musiques subliment l'expérience de jeu. Forcément, ça mérite bien d'en profiter au sein d'une expérience adaptée...

Un événement PlayStation d'exception

Ainsi, Sony Interactive Entertainment a annoncé une nouvelle qui va ravir les fans de jeux vidéo et de musique. En collaboration avec RoadCo Entertainment et GEA Live, la société lance PlayStation The Concert – World Tour 2025-2026. Cette tournée mondiale débutera le 15 avril 2025 à Dublin, en Irlande, et passera par plus de 200 villes à travers l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres régions qui seront dévoilées plus tard.

Ce concert se veut une expérience musicale « profondément immersive », avec des musiques tirées de célèbres jeux vidéo tels que The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima, Horizon, et bien d'autres titres à venir. L'expérience promet des visuels multi-couches, un son surround immersif, ainsi qu'un ensemble musical étoilé pour accompagner ces bandes sonores emblématiques.

Des dates partout

Irlande : Dublin

Écosse : Glasgow

Royaume-Uni : Londres, Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle

Pays-Bas : Amsterdam

France : Paris, Amnéville

Belgique : Anvers

Allemagne : Francfort, Stuttgart, Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Leipzig, Munich, Oberhausen

Suisse : Zurich

Italie : Bologne

Hongrie : Budapest

Bulgarie : Sofia

Autriche : Vienne

Slovaquie : Bratislava

République Tchèque : Prague

Pologne : Lodz

Danemark : Copenhague

Suède : Göteborg

Norvège : Oslo

Finlande : Tampere

Les préventes débuteront le 16 octobre à 16 h heure française sur le site officiel de la tournée. Pour y accéder, il suffit d'utiliser le code promotionnel "PLAYCONCERT24" sur ce lien. Si vous êtes fan de PlayStation et de ses bandes sonores légendaires, c’est l’occasion de vivre une expérience inédite.

Les compositions de ces jeux ne se contentent pas de soutenir l'action, elles racontent aussi des histoires. Elles nous plongent dans l'univers des personnages, amplifient les moments de tension et adoucissent les scènes plus calmes. Sans elles, l'immersion ne serait pas la même. Avec PlayStation The Concert, les fans pourront redécouvrir ces musiques en live, sous un nouveau jour, tout en étant transportés à nouveau dans leurs jeux favoris.

