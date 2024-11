Avec le fameux PlayStation - The Concert - World Tour 2025/2026, le géant japonais entend célébrer à travers le monde la musique des licences exclusives à ses consoles phares issues de ses studios partenaires. La branche gaming de Sony nous promet « une expérience live à la pointe de la technologie ». Pour mieux s'en rendre compte, elle a partagé une nouvelle bande-annonce qui donne le ton.

Le « concert next-gen » à venir de PlayStation se montre

Dans plus de 200 villes à travers le globe entre 2025 et 2026, PlayStation entend donc rendre hommage à la musique de ses franchises les plus connues, comme Ghost of Tsushima, God of War, Horizon ou encore The Last of Us. Plus que cela, l'événement se veut immersif, avec un enrobage musical, mais également visuel pour illustrer chaque morceau. On peut mieux se rendre compte de la proposition sur le papier alléchante du groupe via la bande-annonce ci-dessous.

Le concert PlayStation commencera en tout cas son tour du monde à partir du 19 avril 2025 à Dublin en Irlande, dans la salle 3Arena. Le spectacle fera ses débuts en France à Paris du 30 avril, dans la salle Accor Arena. D'autres dates se sont également faites connaître, comme une seconde apparition en France en mai 2025, cette fois du côté d'Amnéville, dans la salle Galaxie. Il est d'ores et déjà possible de réserver des billets (respectivement à partir de 62 euros pour le concert à Paris, et 51 euros à Amnéville) sur le site officiel du concert, cité également en source ci-dessous. Il faudra autrement repasser plus tard pour connaître les futures dates d'apparition du concert, chez nous comme ailleurs.

En attendant de voir ce que prépare PlayStation niveau jeux, voilà en tout cas une plutôt belle manière de rassembler les fans autour des œuvres emblématiques de Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima), and Bear McCreary (God of War), parmi tant d'autres. Verdict à partir du 30 avril pour la première représentation du concert PlayStation chez nous.

Source : Site officiel du concert PlayStation