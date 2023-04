Depuis quelques années, les jeux-services se sont fait une place de choix dans l'industrie du jeu vidéo. Rappelons qu'il s'agit de jeux, gratuits ou non, dont le suivi s'étale sur plusieurs années. Les nombreuses mises à jours nécessitent des joueurs qu'ils mettent régulièrement la main à la poche pour profiter de tout ce que le soft a à offrir. Warzone ou encore Fortnite font partie des plus connus. Shuhei Yoshida, grande figure de Sony et PlayStation, s'en désole.

Un figure emblématique de Sony prend la parole

Auprès de The Guardian, Yoshida a donné son avis sur l'industrie du JV et évoqué l'avenir de PlayStation. Rappelons que le Japonais de 59 ans est l'une des grandes figures de Playstation. Il est notamment cofondateur de Sony Interactive Entertainment, dont il a été président de 2008 à 2019. Aujourd'hui, il fait toujours partie des personnalités influentes de la firme. Son avis n'est donc pas à prendre à la légère. Et celui-ci est clair : l'homme craint l'overdose de jeux-service.

L'industrie du jeu ne cessera jamais d'être amusante. Elle continue de croître et de croître, et j'espère qu'elle continuera à soutenir et à rechercher les idées créatives et les personnes qui essaient de travailler sur de nouvelles choses. Vous ne voulez pas voir les mêmes Top 10 de jeux chaque année, tous devenant des jeux-service. Ce serait un peu ennuyeux, pour moi. Shuhei Yoshida, via The Guardian

Yoshida tient donc à promouvoir la diversité des proposition vidéoludiques et la créativité. Il évoque ainsi la liberté que tente de laisser PlayStation à ses studios, quitte à ce que ceux-ci échouent.

PlayStation mise sur de nouvelles idées, et beaucoup d'entre elles échouent. Nous créons un prototype, nous l'évaluon., Nous décidons de lui consacrer plus de temps et de ressources, ou nous arrêtons simplement. Nous annulons tellement de jeux. Shuhei Yoshida, via The Guardian

Shuhei Yoshida

PlayStation : vers plus de jeux-services ?

On a évoqué les mots d'une figure emblématique de Sony. Mais dans les faits, la situation est drastiquement différente. Quand on est un géant du secteur du jeu vidéo, être créatif, c'est bien, mais être rentable, c'est mieux. En l'occurrence, PlayStation compte bien miser sur les jeux-services dans les prochaines années. Lors d'un bilant financier dévoilé début 2022, la firme avait ainsi annoncé son intention de lancer 10 jeux-services d'ici mars 2026. Un chiffre qui pourrait même s'avérer encore plus important. Prochainement, on peu notamment évoquer le cas de Crash Team Rumble. La mascotte qui a fait les beaux jours de la PS1 va avoir le droit à son jeu multijoueur vendu au rabais (30€), mais avec ses seasons pass et compagnie.

La stratégie de PlayStation s'est d'ailleurs confirmée il y a quelques jours. Le rachat du studio Firewalk a en effet été acté. Or, on sait que celui-ci travaille actuellement sur un titre AAA multijoueur, qui pourrait bien proposer son lot de màjs et de microtransactions. En réalité, même Naughty Dog pourrait aussi adopter ce modèle avec le jeu multijoueur The Last of Us. Rassurez-vous tout de même, les jeux solos n'ont pas dit leur dernier mot : Guerrilla Games a tout juste annoncé que la suite d'Horizon : Forbidden West était en développement !