Un très gros jeu s'annonce sur PlayStation 5 et à la surprise générale, il va arriver bien plus vite qu'attendu. Vraiment très vite pour le coup. Profitez-en !

Sony a mis le paquet pour son grand State of Play de cette fin septembre avec de nombreuses annonces surprises. Par exemple, les abonnés PS Plus vont avoir droit à de très gros jeux dans les prochains jours, notamment Dead Space Remake, The Last of Us Part I ou encore Dino Crisis pour ceux qui ont opté pour l’abonnement Premium. À cela s’est ajoutée l’énorme annonce surprise de Ghost of Yotei, alias Ghost of Tsushima 2, une date de sortie pour Monster Hunter Wilds ou encore des nouveautés gratuites pour Stellar Blade. Et dans le lot, un énorme jeu a annoncé son arrivée avec une grosse surprise (oui, encore une) sur PlayStation 5.

Un très gros jeu arrive sur PlayStation 5

C’est l’une des plus grosses sorties de l’année et il a énormément fait parler de lui à son lancement : Palworld arrive enfin sur PS5 ! Pour le coup, si vous suivez l’actualité, vous savez déjà que Nintendo en a après le studio. On pouvait s’en douter depuis le départ, mais Big N a pris son temps. Du coup, si vous voulez profiter de Palworld sur PlayStation 5, c’est maintenant, car ça risque de ne pas durer. Ça tombe bien puisque Palworld est disponible dès maintenant sur PS5. Une surprise totalement inattendue pour le coup, puisque si le jeu était bien pressenti pour arriver sur la console de Sony, on ne s’attendait pas du tout à ce qu’il débarque aussi vite.

Au menu donc : chasse aux Pals, les Pokémon locaux, exploitation de ces derniers, quelques gunfights contre des boss de raid, de la coopération et même un zeste de PvP. On pourra dire ce qu’on veut de Palworld, ça reste un jeu très complet et plutôt amusant, surtout entre amis. Pour rappel, s’il est désormais disponible sur PlayStation 5, Palworld l’est aussi sur Xbox Series, One et PC.