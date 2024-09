Les éditeurs ont plus que jamais le goût de la nostalgie, quitte parfois à aller trop selon certains avec des remasters de jeux qui n'ont que quelques années. L'exemple le plus récent étant celui d'Horizon Zero Dawn Remastered. Mais à d'autres moments, ce sont de vraies vieilleries qui sortent du placard pour se faire connaître à l'image de Dead Rising Deluxe Remaster, Soul Reaver 1-2 Remastered sans oublier le futur Silent Hill 2 Remake. Un grand classique a leaké et les fans s'enflamment mais ça pourrait décevoir.

Un classique effrayant de retour sur PlayStation 5 ?

Depuis plusieurs mois, les fans s'affolent suite au potentiel retour d'une licence majeure de la PS2 sur PlayStation 5, Forbidden Siren. Le survival horror de Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill et de Gravity Rush qui développe en ce moment le jeu d'action-aventure horrifique Slitterhead. Si certains joueuses et joueurs s'agitent sur un comeback de Siren, c'est qu'il y a eu plusieurs signes. PlayStation a mis en vente une version remasterisée de la bande-son du premier épisode lors des 20 ans du jeu en août 2023. La licence est également apparue dans un parc d'attractions au Japon, et Sony a redéposé la marque au pays Soleil-Levant l'année dernière.

Pour l'instant, aucun signe d'un remake ou d'un nouveau jeu sur PlayStation 5, mais ça bouge encore. Un forumeur de ResetERA a découvert que l'organisme de classification coréen a enregistré Forbidden Siren le 26 septembre 2024. Un acte qui relance l'espoir d'un remake ou d'un nouveau titre sur PlayStation 5. Et comme pour Dino Crisis, les fans n'attendent que cela et il n'y a qu'à voir les réactions positives déjà suscitées par ce dépôt officiel. Malheureusement, la finalité va peut-être décevoir.

Forbidden Siren a déjà fait son retour sur PS4 avec un portage PS2. Un jeu disponible chez nous à 9,99€ et qui est inclus dans le PS Plus Premium. En revanche, il n'est pas sorti dans tous les pays, et c'est le cas de la Corée. De ce fait, cette trouvaille pourrait ne pas être le signe d'un remaster ou d'un remake, mais juste de la sortie de Siren là-bas. À voir. Sony Interactive Entertainment aurait toutefois une carte à jouer en ressuscitant la franchise sur PlayStation 5, peut-être en collaborant avec le studio de Keiichiro Toyama ?

Source : Game Rating and Administration Committee.