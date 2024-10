La tendance à recycler d'anciens jeux s'est accentuée et ce n'est pas près de s'arrêter. Un phénomène parfois décrié et regretté qui touche également l'industrie cinématographique. Et si on peut effectivement le déplorer par moments, cela permet tout de même à une partie du public de faire leur retard. Certains sont contents de pouvoir faire l'expérience de Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered le 10 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Mais le retour d'un autre grand classique sur PlayStation 5 a leaké, et tout se confirme enfin.

Un classique dérangeant de retour sur PlayStation 5 très bientôt

On a le fin de mot de l'histoire par rapport au comeback d'un classique sur PlayStation 5. Depuis au moins l'année dernière, les spéculations vont bon train sur le retour de Forbidden Siren, le jeu d'horreur créé par Keiichiro Toyama (Silent Hill, Gravity Rush). Et ce ne sont pas de simples fantasmes puisque la marque a été repérée à plusieurs reprises, notamment au moment de la vente de la bande-son originale pour les 20 ans du premier épisode. Récemment, l'organisme de classification coréen a été chargé d'évaluer le survival horror et on vient de découvrir la raison.

Forbidden Siren sortira sur PlayStation 5 en Corée et visiblement partout dans le monde. Jusqu'à maintenant, la version disponible sur le PlayStation Store était l'édition PS4. Un portage du jeu PS2 affiché au prix de 9,99€ et qui est jouable sans surcoût pour tous les abonnés au PS Plus Premium.

Alors qu'est-ce que va changer ce retour de Forbidden Siren ? Eh pas grand-chose dans le fond, si ce n'est que ce sera un lancement officiel sur PlayStation 5 dans plus de territoires a priori. La description est d'ailleurs très similaire à l'actuelle et mentionne un « un rendu amélioré et des trophées ». Pour celles et ceux qui pensaient à un remaster plus poussé, à un remake ou même à un nouveau jeu surprise, ce sera sûrement une petite douche froide. Si vous avez à cœur de découvrir Siren sur PlayStation 5, cette version arrive logiquement le 15 octobre 2024. On rappelle également à toutes fins utiles que le créateur Keiichiro Toyama reviendra avec une licence inédite, Slitterhead, le 8 novembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

Image principale pour la fiche Forbidden Siren sur le PS Store.

Source : PlayStation Store.