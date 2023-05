Une énorme exclusivité PlayStation 5 arrive sur PC et livre sa date de sortie. On vous dit tout sur ce jeu très apprécié qui sera plus beau que jamais.

Au fil des mois, le catalogue de la PlayStation 5 accueille de plus en plus d'exclusivités. Après Forspoken en début d'année, le prochain gros morceau se nomme Final Fantasy 16, prévu le 22 juin prochain. Cela ne veut pas dire que les joueurs PC ne pourront jamais en profiter. Depuis quelques années, les exclusivités PlayStation, qu'elles soient développées par des studios internes ou non, paraissent presque toujours sur PC après un certain délai. Certaines se font quand même désirer, notamment les exclu PS5 sorties durant la première année qui a suivi le lancement de la console. Bonne nouvelle, l'une d'elles arrive très prochainement sur PC.

Ratchet & Clank Rift Apart sur PC dès le mois de juillet

PlayStation vient d’annoncer la sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC le 26 juillet prochain. Le titre paru sur PS5 en 2021 nous avait conquis par ses graphismes sublimes, son humour et son gameplay jouissif. Insomniac Games a collaboré avec Nixxes Software pour fournir ce portage. La nouvelle de l’arrivée de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC n'est pas tant une surprise puisqu'elle avait déjà fuité en amont du PlayStation Showcase. Finalement, Sony a préféré attendre quelques jours avant d’officialiser l’arrivée de ce portage. Le jeu sera disponible le 26 juillet prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Les précommandes sont déjà ouvertes et permettent d’obtenir deux objets de façon anticipée : le pixéliseur et l’armure Carbonox.

Ratchet & Clank : Rift Apart, disponible depuis quelques jours dans le catalogue du PS Plus Extra & Premium, devrait franchir un cap sur le plan technique. Le ray-tracing offrira un rendu encore plus naturel et réaliste, selon Julian Huijbregts, community manager chez Nixxes Software. Les joueurs pourront profiter d’une fréquence d’images déverrouillée et des dernières technologies de mise à l’échelle pour améliorer les performances. La version PC supportera, entre autres, les technologies NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS et la technologie d’injection temporelle d’Insomniac Games (IGTI). La prise en charge des résolutions d’écrans 21:9, 32:9 et 48:9 ainsi que les fonctionnalités de la DualSense seront également de mise.

Insomniac Games plus que jamais dans la lumière

Davantage de détails sur les fonctionnalités de la version PC seront livrées dans les prochaines semaines. Au-delà de l’officialisation du portage, les propos de The Snitch corroborent donc ceux de différentes personnalités du jeu vidéo indiquant que Sony avait mis le frein à main sur ses annonces lors du PlayStation Showcase. Ce portage de Ratchet & Clank : Rift Apart n'aurait certainement pas suffit à laisser aux fans le sentiment d'une conférence réussie, mais quand même. Peut-être que Sony ne voulait pas donner le monopole de la conférence à Insomniac Games, dont le trailer de Marvel's Spider-Man 2 représentait déjà le plus gros morceau de l'événement.