Cette année, Sony ne fait pas les choses à moitié pour le Black Friday 2024. En plus des offres sur les consoles PlayStation 5 et le PS Plus, les joueurs peuvent également profiter de belles réductions sur le PlayStation VR2 et une large gamme d’accessoires.

Si vous avez toujours voulu vous plonger dans la réalité virtuelle ou simplement améliorer votre équipement pour profiter pleinement de votre PlayStation 5, c’est clairement le moment de jeter un oeil. Les promotions commencent le 22 novembre 2024 et se poursuivent jusqu’au 12 décembre 2024, en ligne et chez les revendeurs participants. Voici tout ce que vous devez savoir pour profiter des offres PlayStation du Black Friday.

Le PSVR 2 en promo pour le Black Friday

Le PSVR2, casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, est la porte d’entrée à une expérience de jeu inédite, où immersion et technologie de pointe se rencontrent. Avec le Black Friday, Sony vous permet enfin d’acquérir ce bijou technologique à un tarif réduit.

Bien que les réductions exactes puissent varier selon les revendeurs, attendez vous à des offres très attractives, notamment sur les bundles PSVR2 avec des jeux inclus, comme le très bon Horizon Call of the Mountain. Ces packs, souvent incontournables pour démarrer dans la réalité virtuelle, sont également concernés par ces promotions.

Les manettes PlayStation 5 en solde également

Pendant cette période de promotions, toutes les manettes DualSense pour PlayStation 5 bénéficieront aussi d’une remise de 20€. Voici quelques exemples : Les versions classiques, comme la blanche ou la Midnight Black, passent à 49,99€ au lieu de 69,99€. Attention toutefois, les éditions spéciales comme les collections Chroma (Indigo, Teal, Pearl) et certaines éditions limitées ne sont pas concernées. Avec ses fonctionnalités comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique, la DualSense et ses technologie reste le meilleur moyen de profiter de ses jeux PlayStation 5.

Ecouteur Pulse, manette Dualsense Edge en promo également

Les offres ne s’arrêtent pas aux manettes. Plusieurs autres accessoires PlayStation 5 font également partie des réductions Black Friday, notamment :

Écouteurs Pulse Explore à seulement 189.99€ : Ces écouteurs haut de gamme, conçus pour une immersion sonore totale, sont également en promo.

Manette DualSense Edge : Si vous cherchez une manette ultra-personnalisable pour une expérience de jeu professionnelle, surveillez les réductions sur ce modèle emblématique.

Station de recharge DualSense : Un petit plus pratique pour garder vos manettes toujours prêtes à l’emploi, également à prix réduit.

Casque PS5 sans fil - PULSE Elite : Profitez d'un son extraordinairement réaliste dans vos jeux préférés.

Et bien sûr, pour ceux qui envisagent d’entrer dans la réalité virtuelle, d'autres accessoires pour le casque PlayStation 5 PSVR2, comme des câbles supplémentaires ou des équipements spécifiques, pourraient être proposés à tarif réduit selon les revendeurs.