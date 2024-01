Les rumeurs autour de la PS5 Pro n’en finissent plus, mais les modèles actuellement sur le marché continuent leur petite vie. Régulièrement, Sony met à jour ses machines, que ce soit pour améliorer leurs performances, la stabilité, corriger des failles de sécurités voire ajouter de nouvelles fonctionnalités. En ce mercredi 24 janvier 2024, la PlayStation 5 et ses différents modèles accueillent une nouvelle mise à jour qui apporte quelques changements.

Nouvelle mise à jour pour la PlayStation 5

La PS5 passe en version 24.01-08.60.00. La première mise à jour de l’année est donc disponible au téléchargement dès maintenant. Pas de manipulation particulière à faire, comme d’habitude, elle se lancera automatiquement une fois votre console allumée. Cela ne prendra pas bien longtemps, même si cette update est un peu plus lourde et généreuse que les patchs de routines auxquels Sony nous a habitués. Comptez 1,186 Go d’espace libre sur votre PlayStation 5 afin de l’installer. Cette nouvelle mise à jour ne se contente donc pas d’améliorer les performances et la stabilité du système, mais apporte bien quelques changements, notamment du côté des Partys en vous permettant de relancer vos chat habituels en un clin d’œil. Sony a également rendu l’appairage de ses écouteurs sans fil PULSE plus simple, en vous permettant par exemple de les switcher d'un PC à votre PlayStation 5 plus aisément. Voici sans plus attendre les patch notes de cette nouvelle mise à jour.

Patch notes de la version 24.01-08.60.00 de la PS5

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités aux Partys Dans l’onglet Party, vous pouvez désormais voir la liste des Partys que vous avez rejointes par le passé. Vous pouvez facilement redémarrer une Party en la sélectionnant dans la liste [Récent]



Nous avons mis à jour le logiciel périphérique du casque-micro sans fil PULSE Elite et des écouteurs sans fil PULSE Explore. Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité d’égalisation du son. Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité d’effet local, qui vous permet de mieux entendre votre propre voix pendant un chat vocal.