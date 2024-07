À l'exception de Helldivers 2, FF7 Rebirth et Stellar Blade, la PlayStation 5 s'est montrée assez sage en termes de grosses sorties exclusives cette année. Même si sa prochaine exclu à venir ne soulève pas encore un énorme engouement, Sony semble vouloir lui donner toutes ses chances, avec notamment l'annonce d'une belle manette DualSense en édition limitée arborant ses couleurs.

Une belle manette en vue de la prochaine exclu PlayStation 5

Le 23 août, Sony veut se tailler une place dans l'âpre arène du hero shooter avec Concord, prévu sur PC et PlayStation 5. Malheureusement pour lui, sa présentation durant le dernier State of Play n'a pas vraiment convaincu son monde. La beta a également fait montre d'un manque de finition certain. Firewalk Studios a tant bien que mal tenté de rassurer les joueuses et joueurs en présentant un modèle économique s'apparentant à celui d'Overwatch à sa sortie en 2016. Mais de nombreux éléments, comme l'obligation de recourir au PSN et un ticket d'entrée à 40€ ont beaucoup refroidi la communauté.

Nouvelle tentative de Sony pour hyper la sortie prochaine de Concord sur PC, et surtout PlayStation 5 : une manette DualSence en édition limitée aux couleurs du jeu. Nonobstant la réception mitigée du jeu, ce nouveau modèle se montre objectivement plutôt aguicheur. Ce qui l'est en revanche un peu moins, c'est le fait qu'elle ne soit pour l'heure disponible en précommande qu'aux États-Unis, et à 84,99 dollars. Aucune indication pour l'instant d'une disponibilité prochaine en Europe ou dans le reste du monde. Et ce ne sont sans doute pas les frais de douanes exorbitants qui vont donner envie aux joueuses et joueurs hors du sol américain de casser leur tirelire.

Avec un tel déploiement de moyens de la part de Sony et une volonté manifeste de Firewalk Studios de proposer un solide hero shooter, Concord parviendra-t-il malgré de nombreux signes malheureusement peu encourageants à trouver son public, ou le titre est-il d'ores et déjà mort-né, en tout cas aux yeux des joueuses et joueurs ? Début de réponse le 23 août à venir sur PC et PlayStation 5.

