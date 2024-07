L'un des jeux les plus tendance de ces dernières années sur Twitch et YouTube, qui a cartonné sur PC, débarque bientôt sur consoles, dont la PlayStation 5. Cette fois, c'est la bonne !

Le planning des sorties 2024 de la PlayStation 5 n'est pas terminé et deux exclusivités sont encore attendues d'ici la fin de l'année. Pour évacuer la pression de la rentrée, et jouer avec vos enfants si vous en avez, la Team Asobi proposera le nouveau Astro Bot le 6 septembre 2024. Un jeu de plateforme très prometteur et qui se destine aussi aux plus vieux avec des niveaux plus difficiles. Avant cela, Sony Interactive Entertainment se lancera dans le hero shooter avec la licence inédite Concord, qui sera disponible le 23 août 2024 sur PS5 et PC. Mais la période d'Halloween commence à se remplir également.

L'un des plus gros succès Steam à la conquête de la PlayStation 5

Après des mois passés dans un épais brouillard, Konami a annoncé la date de sortie de Silent Hill 2 Remake. Le survival horror culte fera son retour dans une version flambant neuve le 8 octobre sur PlayStation 5 et PC. Une sortie idéale, du moins on l'espère, à l'approche d'Halloween. Mais un autre titre très populaire depuis quelques années est en embuscade. Terminés les retards, le phénomène Phasmophobia est fin prêt pour un lancement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PSVR2.

« Nous sommes ravis d'annoncer que la version console sera disponible cette année, durant l'évènement Halloween du jeu. Une fois celle-ci lancée, tous les joueurs auront accès au cross-play, ce qui permettra à tout le monde de jouer ensemble, y compris avec ceux qui utilisent un casque VR » indique Kinetic Games. Ce n'est pas une date ferme, mais normalement, Phasmophobia sera disponible aux alentours d'Halloween en octobre sur PlayStation 5, PSVR 2 et Xbox Series X|S.

Dans sa Foire aux Questions, les développeurs ajoutent que le prix passera de 11,59€ à 19,99€ sur toutes les plateformes en 2024. « En raison de la quantité de contenu et du temps de jeu supplémentaire depuis le début de l'accès anticipé, nous estimons qu'il s'agit d'une augmentation équitable » argumente l'équipe. Le cross-play sera implémenté, ce qui veut dire que vous pourrez créer une escouade de chasseurs de fantômes avec des joueurs PlayStation 5, Xbox Series et PC sans différence. Ou PlayStation VR 2, Meta Quest et les autres casques de réalité virtuelle.

Crédits : Steam.