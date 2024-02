Après les grosses annonces de Sony, on nous rapporte qu'une exclusivité PS5 bien connue des joueurs et joueuses va peut-être faire son grand retour cette année.

Hier, Sony n'a pas mâché ses mots. La PS5 entamerait bientôt sa « phase finale de son cycle de vie », mais ce n'est pas tout. Il faut visiblement faire une croix sur de nouveaux jeux issus de licences majeures jusqu'au 31 mars 2025. Du coup, la communauté s'inquiète un peu. Néanmoins, on vient de nous rapporter une information qui va probablement en rassurer certains. Il s'agit du retour d'une exclusivité qui a bien marqué les détenteurs de la PS4 et de la PlayStation 5.

Astro Bot de retour sur PlayStation 5 ?

Comme l'a dit Hiroki Totoki lors du dernier rapport financier de la firme, seules les franchises bien établies sont concernées. On pense notamment à Marvel's Spider-Man ou God of War. Du coup, les nouvelles propriétés intellectuelles comme Concord ou les licences moins importantes ne sont pas impactées par cette décision. Parmi elles, on retrouve Astro Bot, que vous connaissez sûrement grâce à Astro's Playroom qui est disponible sur PlayStation 5. Eh bien, selon l'insider Jeff Grubb, le petit robot va normalement revenir en 2024 dans une nouvelle aventure.

« J’ai entendu dire qu'Astro pouvait revenir cette année. C’est donc assez important pour moi, mais je comprends pourquoi Sony pense que ce n’est pas important pour nous ». Voici les dires tenus par notre homme lors du podcast de Giant Bomb. Effectivement, ce serait une excellente nouvelle, et ce n'est pas complètement dénué de sens. Souvenez-vous, sur PS4, on avait eu droit à Astro Bot Rescue Mission pour le PS VR. Est-ce que le PS VR2 sur PlayStation 5 ne pourrait pas accueillir un nouveau titre de cette licence ? C'est tout à fait possible, et c'est peut-être le nouveau projet de la Team ASOBI.

Bien évidemment, ça reste des propos à prendre avec des pincettes. On connaît bien Jeff Grubb, et il a des informations sur tout et n'importe quoi. Par conséquent, c'est parfois difficile de lui faire confiance, même si ça lui est déjà arrivé de viser juste. Au passage, il a également déclaré que Sony donnera des nouvelles en 2024 de nouveaux titres venant de franchises majeures. Pour le coup, ça paraît un peu étrange vu ce qui a été dit par la société. Affaire à suivre.

Une fin de vie pour la console ?

En tout cas, les choses vont commencer à bouger du côté de Sony. Selon Bloomberg, Naomi Matsuoka, vice-président senior de Sony, a pris la parole au sujet de la PlayStation 5. Pour être plus précis, elle a parlé de la situation à venir pour la console lors de la prochaine année fiscale qui se termine le 31 mars 2025. Elle n'y est pas allée par quatre chemins, et a expliqué que la machine allait entrer dans sa fin de vie. Une affirmation plutôt sombre, qui fait suite à des prévisions de ventes qui ont été revues à la baisse pour 2024-début 2025. La faute à une période des fêtes de fin d'année 2023 peu concluante, malgré des promotions alléchantes.