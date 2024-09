Tout le monde ne parle que de la PS5 Pro en ce moment. Après de longs mois de rumeurs, le constructeur japonais a décidé de briser lui-même le silence et a officialisé discrètement la console en image. Comme révélé par billbil_kun via Dealabs, le design sera très similaire avec néanmoins trois bandes sur le devant. Un choix esthétique déjà tourné un peu dérision étant donné que certains y ont vu le logo Adidas. D'après les bruits de couloir, l'annonce pourrait intervenir dès la semaine prochaine, avant un State of Play très attendu. On verra si tout se confirme comme le prétendent les bruits de couloir, mais pour l'instant, PlayStation a pris la parole pour son futur anniversaire.

Les 30 ans de PlayStation avec des cadeaux pour les joueurs

D'ici quelques semaines, PlayStation célèbrera ses 30 ans ! Et oui, le 3 décembre 2024, ce sera déjà le 30e anniversaire d'une console absolument mythique qui a tout changé dans le paysage vidéoludique. Évidemment, Sony Interactive Entertainment ne pouvait pas rater cela et la Team Asobi non plus. À travers le fantastique Astro Bot, qui sort ce vendredi 6 septembre 2024 en exclu sur PS5, les développeurs fêtent l'histoire de PlayStation et même bien plus dans un jeu de plateforme incontournable. Un titre à destination des « grands enfants » et des plus petits.

En parallèle, Sony compte offrir des cadeaux aux joueurs pour les 30 ans de PlayStation. Le plus intrigant d'entre eux est certainement « Mon premier GT ». Une expérience totalement gratuite, qui n'est donc pas dépendante de Gran Turismo 7, même si l'objectif sera à priori « d'attirer les joueurs de tous niveaux » sur GT7. « Cette version à venir comprendra certaines des voitures, circuits et événements qui vous feront revivre avec nostalgie la passion de votre toute première expérience GT ». Ce sera disponible sur PS5 et PS4 durant les vacances de fin d'année.

Ensuite, PlayStation organise un week-end de jeu multijoueur en ligne gratuit. Pour rappel, hormis pour les titres free to play, il est nécessaire d'être abonné au PS Plus pour faire des parties en multi d'EA FC 24 ou de Call of Duty Modern Warfare 3 (excepté Warzone évidemment). Ca aura lieu aura lieu les 21 et 22 septembre 2024. Le constructeur annonce aussi des tournois e-sport sur des gros jeux tels que NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8 et Guilty Gear Strive. Si vous gagnez, vous pourrez notamment obtenir un avatar spécial sur le thème du 30e anniversaire de PlayStation et d'autres prix non divulgués.

Une bande-son gratuite et une collection Shape of Play

L'ultime cadeau pour les 30 ans de PlayStation, c'est la sortie d'une « série de bandes-son numériques issus de franchises PS appréciées » sur Spotify. Il y aura des nouveautés chaque mois entre octobre et janvier 2025, dont :

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

Si vous avez un abonnement, vous pouvez écouter une playlist Spotify dès maintenant. Ce ne sont pas des cadeaux, loin de là même, mais il y aura également des goodies spéciaux « Shapes of Play » avec :

Shapes of Play Create : des blocs aimantés à agencer comme vous le souhaitez pour créer par le logo Play

: des blocs aimantés à agencer comme vous le souhaitez pour créer par le logo Play Shapes of Play Battle : un jeu de plateau où il faut aligner quatre formes différentes d'une même couleur pour gagner

: un jeu de plateau où il faut aligner quatre formes différentes d'une même couleur pour gagner Shapes of Play Recharge : pour vous déstresser en manipulant les formes PlayStation







C'est disponible en précommande sur la boutique PlayStation Direct au prix de 84,99€, 49,99€ et 39,99€. Le lancement est prévu le lundi 9 décembre 2024.

Source : PlayStation Blog.