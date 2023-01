Sony continue d’étendre son offre et amène de nouveaux jeux de son catalogue PlayStation sur PC. Alors que Returnal et The Last of Us Part 1 débarqueront prochainement sur PC, une nouvelle licence très appréciée a été repérée sur Steam. Les fans se sont rapidement enflammés, mais la déception a très vite remplacée l'excitation.

Le retour d'une licence culte de PlayStation sur PC ? Non, et les fans sont déçus

D’après la découverte récente de certains utilisateurs ResetEra, c’est la célèbre licence LittleBigPlanet qui devait bientôt être de retour sur Steam. Une franchise qui a notamment fait les beaux jours de la PlayStation 3 au point d’en devenir une véritable mascotte. Et après le portage de Sackboy, cela pourrait avoir du sens, sauf qu’il y a un gros hic. Il se pourrait bien que tout ceci ne soit que du troll pur et simple.

Comme certains fans l'ont affirmé sur ResetEra, les trois premiers jeux LittleBigPlanet ont été repérés sur SteamDB, qui scan les entrée de la banque de donnée Steam. Les jeux seraient même enregistrés depuis un petit moment déjà, ce qui est déjà plutôt curieux. L’autre problème, et pas des moindres, c’est que les titres sont actuellement présentés comme étant des DLC appartenant à un certain Gorilla Engine. Une application qui n’existe tout simplement pas sur la plateforme et dont les logos semblent être sortis de nulle part.

Via SteamDB

Une mauvaise blague, mais les fans veulent vraiment revoir la licence

La déception est très grande chez les fans qui espéraient revoir Sackboy dans ses premières aventures. Beaucoup espèrent d’ailleurs que la franchise reviendra bientôt sur PS5, et d’autres aimeraient d’ailleurs que les trois premiers LittleBigPlanet fassent l’objet de remasters.

LittleBigPlanet, avec son concept original, avait su marquer son époque. Le studio derrière la franchise, Media Molecule, à de son côté donné naissance à Dreams en transcendant son concept initié avec la série LittleBigPlanet. Le jeu a cartonné et continue d’ailleurs d'impressionner des années après sa sortie, mais lui non plus n’a pas eu la chance d’être remastérisé sur PS5, ni même d’être porté sur PC. Peut-être que le jeu s’offrira prochainement une seconde vie avec le PSVR 2 ou qu’il finira enfin par avoir le droit à un portage PC un peu plus tard. Les fans n’attendent que ça.

Pour l’heure donc, aucun jeu de Media Molecule n’a prévu de revenir sur PS5 ou PC. Si vous voulez profiter de LittleBigPlanet 1 & 2, il vous faudra sortir votre bonne vieille PS3. LittleBigPlanet 3 est quant à lui disponible sur PS4. Sackboy en revanche, a déjà eu le droit à son aventure en solo sur PS5 et même à un portage sur PC. Un nouveau jeu est également prévu sur mobile. C’est toujours ça de pris en attendant un retour éventuel des anciens jeux de la franchise.

Et vous, vous aimeriez un retour de LittleBigPlanet ou un portgae de Dreams sur PS5 et PC ?