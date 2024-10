Une belle surprise attend les joueuses et joueurs PS5, PSVR2 et Xbox Series X|S avec la sortie imminente d'un gros carton Steam. La fenêtre de lancement a été reconfirmée.

On est encore gâté en ce moment avec des sorties jeux vidéo d'octobre 2024 hyper solides. Le planning ne ment pas avec, à quelques jours d'intervalle seulement, le lancement de Dragon Ball Sparking Zero, de Silent Hill 2 Remake, du DLC Vessel of Hatred de Diablo 4 ou d'Until Dawn dans sa version remasterisée sur PS5 et PC. Un mois particulièrement intéressant pour les amateurs d'horreur sur toutes les scènes (AAA, AA, indés). Un énorme succès Steam arrive aussi enfin sur consoles très bientôt.

Ce succès inattendu Steam sort bien sur consoles en octobre 2024

On vous souhaite d'avance bon courage pour tous les jeux à acheter et à jouer en octobre 2024, d'autant que pour l'instant, certains d'entre eux sont à la hauteur de l'attente. Mais un titre phénomène, qui a cartonné sur Steam, doit encore trouver une place dans cet agenda des sorties très chargé. Si on vous parle d'une chasse aux fantômes au cours de laquelle on peut directement interagir avec des spectres de vive voix, vous répondez ? Phasmophobia évidemment !

Le jeu d'horreur multijoueur en co-op, disponible sur PC via Steam depuis le 18 septembre 2020, débarque enfin sur PS5, PSVR2 et Xbox Series X|S. Malheureusement, Kinetic Games joue encore avec les nerfs des fans du jeu et n'a pas annoncé de date définitive. En revanche, ça se confirme que Phasmophobia sera à l'heure pour Halloween. « Chasseurs de fantômes, nous sommes tous aussi impatients que vous de voir arriver Phasmophobia sur consoles. Soyez rassurés, le jeu sera bien disponible sur PS5, PSVR 2 et Xbox Series X|S pour cette saison d'Halloween ». Actuellement, le jeu a récolté 96% d'avis positifs pour un nombre hallucinant de 579 004 d'évaluations sur Steam. Un must-have dans le genre d'autant plus que les nouveautés sont vraiment excellentes et poussent à retourner dessus ou à le découvrir très prochainement dans sa version console.

