Après avoir filé une peur bleue à des millions de joueurs sur Steam, la pépite coopérative Phasmophobia s’invite enfin sur PS5 et Xbox Series. Une sortie sur console de salon qui s’accompagne de quelques nouveautés par la même occasion et s'emboite pile-poil pour la meilleure période de l’année pour se faire flipper : Halloween. Parce que oui, on a une date de sortie précise qui a enfin été annoncé lors du dernier gros rendez-vous Xbox Partner.

Phasmophobia arrive sur consoles de salon !

Qu’est-ce Phasmophobia ? C’est un jeu d’horreur coopératif dans lequel une équipe de quatre chasseurs de fantômes (maximum) devront traquer différentes entités dans le but de les identifier et d’immortaliser leur existence. Comme tout bon chasseur qui se respecte, c’est connu, on aura la possibilité d'utiliser tout un arsenal de gadgets. Caméra nocturne, capteurs divers, thermomètre… les crucifix protecteurs et autres encens d'exorcisme seront aussi de la partie.

Sur le papier, ça ne paie pas de mine, mais en jeu c’est une autre histoire. Phasmophobia tire sa force dans l’aspect aléatoire de ses parties et son ambiance réellement effrayante même en multijoueur. On est plongé dans le noir, l’usage du micro est à double tranchant puisque l’entité nous écoute et peut réagir, et les fantômes peuvent nous traquer et même nous tuer lorsqu'ils ne s’amusent pas à nous effrayer. Une recette simple, facile à prendre en main, et terriblement addictive. À n’en pas douter, le jeu vous tiendra en haleine durant de nombreuses soirées entre amis.

Des nouveautés et surtout, une date de sortie imminente

Sur consoles, le jeu embarquera quelques nouveautés bien senties. L’interface sera légèrement modifiée pour être bien plus agréable, de nouvelles mécaniques de jeu faciliteront la vie aux joueurs n’ayant pas de micro, avec par exemple la possibilité de communiquer avec le fantôme non pas avec sa voix, mais avec des phrases préenregistrées en jeu. Sur PS5, les développeurs nous ont également confirmé la prise en charge des spécificités de la Dualsense pour nous surprendre, sans compter qu’il sera aussi compatible avec le PSVR 2. Sensation garantie.

Phasmophobia sortira donc sur Xbox Series et PS5 dès le 29 octobre prochain. Un événement d’Halloween sera d’ailleurs lancé dans le même temps sur tous les supports.