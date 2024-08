Pour lutter contre les dérives du dématérialisé et empêcher la destruction du jeu vidéo, une grosse initiative se met en place et elle pourrait peut-être tout changer.

La connexion dans le jeu vidéo a permis des avancées majeures. Désormais, et contrairement aux générations de consoles qui en était dépourvue, plus de 3 milliards de joueurs peuvent interagir les uns les autres à travers le monde (pour le meilleur et pour le pire). Au fil des années, les jeux sont également devenus de plus en plus complexes à produire, ce qui occasionne parfois des soucis plus ou moins graves. Mais depuis des décennies, les développeurs peuvent corriger le tir en temps réel en déployant des mises à jour. Malheureusement, le tableau n'est pas tout rose.

Une initiative pour lutter contre la destruction du jeu vidéo

La connexion dans le jeu vidéo a donc eu des bons côtés, mais est aussi très mal perçue par les joueuses et joueurs. À cause de cela, il peut arriver que des jeux finissent par devenir en partie voire totalement inutilisables. Le plus souvent, ça se produit lorsqu'un éditeur décide unilatéralement de mettre fin aux serveurs d'un titre. Il y a eu des tas d'exemples, mais le plus récent est l'arrêt total de The Crew ainsi que le retrait du soft des boutiques en ligne (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam...). Le jeu a également été retiré de l'Ubisoft Connect... y compris des bibliothèques des utilisateurs.

On peut citer également Little Big Planet 3, Gran Turismo Sport qui n'est plus jouable en ligne alors que c'était LA composante principale de cet épisode, de Mortal Kombat Onslaught qui sera mis à mort définitivement le 21 octobre 2024 ou encore des trois jeux Battlefield qui ont rendu les armes sur PS3 et Xbox 360. Toutes ces affaires remettent constamment sur le tapis le débat brûlant sur la propriété de produits numériques.

Évidemment, avec les années, la connexion a pris de plus en plus le pas dans le jeu vidéo et cette dérive s'est par conséquent accentuée. La communauté a beau se plaindre, rien ne change et les éditeurs ne semblent pas vraiment ouverts à changer les choses. Pour essayer d'empêcher tout cela, et stopper cette destruction du jeu vidéo, une initiative européenne vient d'être laissée.

Une pétition en ligne contre les dérives du dématérialisé

« L’initiative vise à empêcher le blocage à distance des jeux vidéo par les éditeurs et à fournir ensuite des moyens raisonnables de faire en sorte que ces jeux continuent à fonctionner sans la participation de l’éditeur ». L'idée est donc de contraindre les éditeurs à faire en sorte qu'il n'y est aucune barrière dans l'utilisation d'un jeu vidéo acheté. Même après l'arrêt de serveurs par exemple pour que les titres qui le permettent soient jouables hors ligne.

Cette initiative citoyenne européenne vise à protéger plus durablement les consommateurs. Pour se défendre, l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est invoqué. « Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte ». À l'heure d'écrire ces lignes, il n'y a pour le moment qu'une pétition qui a besoin d'1 million de signatures et de la participation de sept pays de l'Union européenne. Ensuite, celle-ci pourra être soumise à la Commission européenne qui sera en mesure d'étudier ce sujet et de légiférer dessus. Si cela vous parle, vous pouvez signer l'initiative à cette adresse pour faire grimper le nombre de signatures qui n'est que de 188 772. Vous avez jusqu'au 31 juillet 2025.

Source : Initiative citoyenne européenne.