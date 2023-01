Bien que la saga a toujours eu sa communauté de fans, Persona est désormais devenue une licence très populaire depuis qu’elle a atteint l’excellence avec Persona 5 Royal. Du coup, la moindre annonce d’Altus est maintenant scrutée avec des espoirs plein les yeux. Persona 5 date de plusieurs années, et les fans attendent la suite. Il se pourrait bien que 2023 leur réserve quelques surprises.

Persona 6 dans les cartons ?

Peu avant la fin de l’année 2022, le célèbre magasin Famitsu a fait le tour des plus grands acteurs du secteur au Japon pour tenter de leur soutirer quelques informations concernant leurs vœux pour la prochaine année, et c’est dans ces colonnes qu’Altus a décidé de jouer avec ses fans.

La firme annonce en effet que « plusieurs jeux non-annoncés » sont en cours de développement et que « 2023 sera une année très importante ».

Le raccourci est donc facile et tout le monde s’attend déjà à l’annonce d’un Persona 6 ou d’un nouveau Shin Megami Tensei, bien que le cinquième opus soit encore très frais.

Shinjiro Takadan chef de produit chez Altlus, déclare également qu’en 2023 la licence fêtera ses 31 ans et qu’il espère bien pouvoir fêter ça et « remercier les fans d’une manière ou d’une autre ». Avec des annonces peut-être ?

Un remake pour le troisième opus ?

La licence Persona pourrait donc tout à fait faire reparler d’elle cette année, d’autant que Persona 3 et 4 s’offriront d’ici quelques jours des remasters sur consoles et PC. D’ailleurs, parmi les projets en cours de développement, des rumeurs suggèrent qu’un remake de Persona 3 serait en cours de développement.

Ces bruits de couloirs ne sont pas nouveaux et datent déjà d’un moment, mais récemment, alors que le sujet est revenu à la charge sur les réseaux sociaux, l’utilisateur du nom de lolilolailo est revenu à la charge en affirmant que le remake de Persona 3 était toujours d’actualité. Il est dit que le jeu aurait des graphismes flambant neuf dans la veine de Persona 5 et profiterait de nettes améliorations de gameplay. Et si l’on relève l’information, c’est parce que c’est bien lui qui avait déjà annoncé en avance que les jeux Persona arriveraient sur Xbox et sur le Game Pass.

Ce qui est sûr, c'est qu'Altus nous prépare quelque chose de gros pour 2023 et qu'il devrait très certainement nous dévoiler ses jeux en cours de développement dans le courant de l'année.